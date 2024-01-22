Этот кроссовер побил рекорд по предзаказам в Китае

Huawei Aito M7 назван автомобилем 2023 года в Китае по версии Weibo

Звания автомобиля 2023 года в Китае удостоился кроссовер Huawei Aito M7. Пользователи крупнейшей китайской соцсети Weibo выбрали именно его из остальных конкурентов.

Управляющий директор Huawei и председатель подразделения Smart Car Solutions Юй Чэндун написал в аккаунте Weibo, что Aito M7 получил высокую награду за «мудрость и качество». В конце года была представлена новая версия Aito M7 с системой ADS 2.0.

Huawei Aito M7

Кроссовер отличают интеллектуальные возможности, в частности, системы беспилотного вождения на автомагистралях и в мегаполисе без использования высокодетализированных навигационных карт.

Китайские автовладельцы побили своеобразный рекорд по заказам на Aito M7 — за четыре месяца со старта продаж их количество превысило 130 тысяч. Силовая установка гибрида в базе выдает мощность в 272 л.с., привод — задний. В версии повыше у кроссовера полный привод и мощность 449 л.с.

Запаса хода хватит на 1200 или 1100 км в зависимости от версии. Только на одном электричестве Aito M7 способен проехать до 200 км. На выбор клиентов — пяти- и семиместный салон, цена автомобиля стартует от 47,7 тыс. долларов (4,232 млн рублей).

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Источник: ixbt.com