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Импортозамещение: с 1 февраля все чиновники должны пересесть на отечественные авто

По поручению президента: российским чиновникам закупили автомобили Lada Vesta

Управление делами президента РФ закупило для чиновников 105 автомобилей Lada Vesta. В ведомстве подчеркнули, что «замене подлежат автомобили, выработавшие свой моторесурс, для дальнейшей эксплуатации которых требуются дополнительные финансовые затраты».

«Для выполнения указания президента РФ Владимира Путина о приоритетном использовании российских высоколокализованных автомобилей при обслуживании федеральных государственных гражданских служащих Управлением делами президента РФ организована поэтапная работа по замене находящегося в эксплуатации служебного автотранспорта иностранного производства автомобилями российских марок», — говорится в тексте сообщения.
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В Управделами пояснили, что выбывшие в результате замены автомобили будут реализованы на открытых торгах. Все вырученные на аукционе средства направят на закупку новых автомобилей и оборудования к ним, уточнили в Управлении делами.

Также в 2024 году планируется расширить перечень моделей закупаемых высоколокализованных отечественных автомобилей. Что касается объемов закупки, то они будут формироваться с учетом предусмотренного на эти цели бюджета.

Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года поручил Правительству РФ, властям регионов и Управления делами президента РФ реализовать меры по использованию чиновниками автомобилей отечественных производителей. Доклад главе государства о ходе выполнения поручения ответственными лицами надлежит предоставить до 1 февраля 2024 года.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lada
Количество просмотров 1
22.01.2024
Фото:Lada
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-37