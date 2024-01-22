Японский кроссовер продается в РФ дешевле «китайцев»

В Россию решили завезти новые кроссоверы Toyota Raize по цене от 2,6 млн рублей

Новые компактные кроссоверы Toyota Raize появились в продаже в России. Ранее они не были представлены официально. Цены на автомобили стартуют от 2,59 млн рублей.

Для сравнения, цена на Omoda C5 у дилеров стартует от 2,679 млн рублей, Exeed LX — от 3,06 млн рублей, а Chery Tiggo 4 Pro в топовой комплектации без учета скидок предлагается за 2,62 млн рублей.

В частности, официальный дилер Toyota из Тулы готов привезти за 2,59 млн рублей новый Toyota Raize 2022 года выпуска. Цена на имеющийся в наличии у этого же продавца кроссовер — 2,8 млн рублей. В Тамбове ценник у дилеров составляет 2,67 и 2,82 млн рублей.

Toyota Raize

У всех кроссоверов левое расположение руля, а также трехцилиндровый бензиновый турбомотор объемом 1,0 л мощностью 98 л.с., он работает в паре с вариатором D-CVT и передним приводом.

В комплектацию с условным названием «Импорт» входит: тканевая отделка салона, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и EBD, иммобилайзер, центральный замок, задний парктроник с камерой заднего вида, электропривод зеркал, кондиционер, подогрев передних сидений и заднего стекла, медиасистема с 7-дюймовым ЖК-дисплеем и Bluetooth, светодиодные фары с противотуманками и 17-дюймовые литые диски.

В России дебют Toyota Raize состоялся в конце 2019 года, он является перелицованной копией Daihatsu Rocky, построенной на платформе DNGA (Daihatsu New Global Architecture). Длина и ширина кроссовера — 3995х1695 мм соответственно, объем багажника – 369 л.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru