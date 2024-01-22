«За рулем» объявляет конкурс в «Одноклассниках»

Поделись историей в «Одноклассниках» и получи регистратор Navitel от «За рулем»

«За рулем» в соцсети «Одноклассники» объявил новый конкурс. В комментариях к нашей страничке в соцсети нужно рассказать добрую, душевную историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

С нас – подарок каждую неделю, с вас – история у нас в комментариях.

Мы просто уверены, что в нашей стране самые душевные водители. Каждую неделю редакция будет выбирать лучший рассказ и награждать победителя. На кону наборы автомобилиста и органайзеры. Итоги подводим отдельным постом каждый понедельник (подпишитесь, чтобы не пропустить).

А 29 февраля – финал. Редакция выберет лучший рассказ конкурса и подарит автору главный приз – видеорегистратор Navitel.

Ждем вас в комментариях в «Одноклассниках», и будьте уверены – всё внимательно прочитаем и честно оценим!

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