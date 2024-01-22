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«За рулем» объявляет конкурс в «Одноклассниках»

Поделись историей в «Одноклассниках» и получи регистратор Navitel от «За рулем»

«За рулем» в соцсети «Одноклассники» объявил новый конкурс. В комментариях к нашей страничке в соцсети нужно рассказать добрую, душевную историю, которая произошла с вами как с водителем, пассажиром или пешеходом.

С нас – подарок каждую неделю, с вас – история у нас в комментариях.

Мы просто уверены, что в нашей стране самые душевные водители. Каждую неделю редакция будет выбирать лучший рассказ и награждать победителя. На кону наборы автомобилиста и органайзеры. Итоги подводим отдельным постом каждый понедельник (подпишитесь, чтобы не пропустить).

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Выбираем лучший средний кроссовер — выигрываем Ладу!

А 29 февраля – финал. Редакция выберет лучший рассказ конкурса и подарит автору главный приз – видеорегистратор Navitel.

Ждем вас в комментариях в «Одноклассниках», и будьте уверены – всё внимательно прочитаем и честно оценим!

Не забудьте подписаться на нас в «Одноклассниках».

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 7
22.01.2024
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