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Водитель катал детей на «ватрушках», привязанных к автомобилю (видео)

В Мытищах оштрафовали мужчину, который катал людей на тюбингах

В минувшие выходные в Подмосковье задержали 26-летнего водителя внедорожника, который устроил катание людей на так называемых тюбингах – надувных «ватрушках» для катания со снежных горок. На видео запечатлены более десятка тюбингов с сидящими в них людьми, взятых на буксир автомобилем.

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По всей вероятности, нарушение было зафиксировано в жилой зоне – съемка велась с многоэтажного дома в Мытищах. По тротуару за процессией бежало несколько детей. Видео попало в соцсети – по нему сотрудники подмосковной Госавтоинспекции и установили личность водителя.

«Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение правил перевозки людей, с него взыскан штраф», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержанный пояснил, что был водителем на мероприятии с применением тюбингов и признал, что, выехав на дорогу, нарушил закон и готов понести наказание. «Не рекомендую повторять это кому-то еще на улицах. Дорога – не место для данных мероприятий и игр», – отметил мужчина.

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
23.01.2024
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