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Они вернулись: Nissan X-Trail и десятки кроссоверов Seltos и Soul от Kia снова в России

Дилеры решили снова продавать с гарантией от завода в РФ Nissan, Mazda и Subaru

На российском рынке доступны для покупки Kia, Nissan, Subaru и Mazda с официальной гарантией от завода. После ухода этих брендов автомобили исчезли из шоурумов страны.

В одном из дилерских центров Subaru объяснили, что японские автомобили завозят в Россию по альтернативным схемам. В частности, в наличии есть кроссовер Forester с двигателем объемом 2,0 л в базовой комплектации Elegance. При условии оплаты наличными автомобиль достанется покупателю за 4,75 млн рублей. В другом столичном автосалоне есть Subaru Forester, но с гарантией дилера на 2 года, причем цена выше, чем в предыдущем салоне.

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Также есть в продаже популярные у российских автовладельцев кроссоверы Nissan X-Trail. Продавец уточнил, что сборку автомобилей осуществляли на заводе Nissan в Петербурге из оставшихся машинокомплектов. Также в Москве имеются в наличии десятки официальных кроссоверов Seltos и Soul от Kia.

Напомним, японские автопроизводители прекратили поставки автомобилей в Россию еще в 2022 году. Позже японское правительство приняло решение о введении запрета на экспорт предметов роскоши в РФ, в перечне оказались и автомобили. Японский бренд Honda прекратил поставки в нашу страну по этой же причине.

Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplsah
23.01.2024
Фото:Unsplsah
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