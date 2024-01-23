Компания «Яндекс» хочет создать универсальную систему автономного вождения

«Яндекс» ищет в Китае специалиста для разработки пятого поколения беспилотных авто

Нынешнее поколение беспилотника «Яндекс» создавалось в партнерстве с Hyundai, но после ухода автопроизводителя из России планируется создать универсальную систему для новых моделей. Согласно информации на странице компании на LinkedIn, «Яндексу» нужен инженер по эксплуатации из китайского города Сучжоу с опытом работы над электронными блоками управления.

Отмечается, что специалист будет взаимодействовать с китайским дизайн-бюро, совместно с которым «Яндекс» разрабатывает систему ЭБУ для нового поколения беспилотных такси.

ЭБУ – это комплекс компьютерных систем, они отвечают за работу определенной подсистемы автомобиля: двигателя, подвески и др. Беспилотные автомобили оснащены блоком автономного вождения и системой помощи водителю. Из международных производителей таких ЭБУ известны Continental, Intel, Nvidia и Hitachi.

В Китае очень хорошо развит рынок автокомпонентов, «Яндекс» намерен использовать компоненты китайского производства для своих автомобилей.

Создание беспилотных автомобилей – один из бизнес-проектов «Яндекса».

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Источник: kommersant.ru