На приобретение машин китайских производителей жители РФ потратили 257,7 млрд рублей

Россияне в декабре купили автомобили на рекордные 385 млрд рублей

Затраты россиян на приобретение новых автомобилей в декабре 2023 года достигли рекордных значений. Это самый большой показатель за всю историю наблюдений – в годовом выражении он увеличился в 2,6 раза. Такой вывод сделали в ходе исследования специалисты «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Согласно итогам исследования, в первый зимний месяц жители РФ потратили на покупку новых машин 384,7 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в ноябре, тогда показатели достигли 329,7 млрд рублей, и в 2,6 раза выше уровня годом ранее, в декабре 2022 года, –145,5 млрд рублей. Всего в 2023 году финансовая емкость авторынка составила 3,13 трлн рублей, это тоже является рекордом, для сравнения – в 2021 году было 3,05 трлн рублей.

Что касается брендов, то в декабре было реализовано 72,9 тыс. автомобилей китайских производителей на сумму 257,7 млрд рублей. Другими словами, доля «китайцев» составляет 67% от общей финансовой емкости, в ноябре этот показатель составлял 64,5%.

На приобретение автомобилей отечественных брендов в начале зимы россияне потратили 45,7 млрд рублей, европейских – 39,1 млрд рублей, японских – 22,1 млрд рублей, корейских – 13 млрд рублей, американских – 5,5 млрд рублей.

Сумма средств, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых машин и их продаж за отчетный месяц.

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Источник: tass.ru