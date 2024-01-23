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На приобретение машин китайских производителей жители РФ потратили 257,7 млрд рублей

Россияне в декабре купили автомобили на рекордные 385 млрд рублей

Затраты россиян на приобретение новых автомобилей в декабре 2023 года достигли рекордных значений. Это самый большой показатель за всю историю наблюдений – в годовом выражении он увеличился в 2,6 раза. Такой вывод сделали в ходе исследования специалисты «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Согласно итогам исследования, в первый зимний месяц жители РФ потратили на покупку новых машин 384,7 млрд рублей. Это на 17% больше, чем в ноябре, тогда показатели достигли 329,7 млрд рублей, и в 2,6 раза выше уровня годом ранее, в декабре 2022 года, 145,5 млрд рублей. Всего в 2023 году финансовая емкость авторынка составила 3,13 трлн рублей, это тоже является рекордом, для сравнения в 2021 году было 3,05 трлн рублей.

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Что касается брендов, то в декабре было реализовано 72,9 тыс. автомобилей китайских производителей на сумму 257,7 млрд рублей. Другими словами, доля «китайцев» составляет 67% от общей финансовой емкости, в ноябре этот показатель составлял 64,5%.

На приобретение автомобилей отечественных брендов в начале зимы россияне потратили 45,7 млрд рублей, европейских 39,1 млрд рублей, японских 22,1 млрд рублей, корейских 13 млрд рублей, американских 5,5 млрд рублей.

Сумма средств, потраченных россиянами на покупку новых легковых автомобилей за отчетный период, рассчитана на основе средневзвешенных цен новых машин и их продаж за отчетный месяц.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
23.01.2024
Фото:Depositphotos
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