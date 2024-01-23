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Автомобили Москвич помогут в поиске пропавших без вести людей

Завод «Москвич» и отряд «ЛизаАлерт» объединят усилия в поиске пропавших людей

Московский автомобильный завод «Москвич», АНО «Центр поиска пропавших людей» и добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявили о сотрудничестве — автомобили Москвич помогут в поиске пропавших без вести людей.

Автомобиль Москвич 3 на безвозмездной основе передан в отряд «ЛизаАлерт» сроком на год для помощи по поиску пропавших без вести людей. Это городской кроссовер белого цвета с механической коробкой передач.

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На автомобиле специальная цветографическая оклейка с названием поисково-спасательного отряда.

Кроссовер сделает добровольцев более мобильными и оперативными при поисках пропавших людей. Вместительный городской автомобиль удобен для перевозки необходимых вещей и оборудования.

«Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» уже более десяти лет занимается важнейшим делом - поиском пропавших без вести людей. За это время им удалось спасти несколько сотен тысяч жизней. К сожалению, каждый день продолжают пропадать люди, и им нужна оперативная помощь. Мы надеемся, что автомобиль Москвич поможет волонтерам в их непростой работе и сделает их более мобильными и оперативными», — отметили в пресс-службе бренда «Москвич».

АНО «Центр поиска пропавших людей» на специальных условиях дополнительно приобретет еще два автомобиля Москвич 3, которые также передадут поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» и помогут спасти чьи-то жизни.

Источник: Завод «Москвич»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Москвич
23.01.2024
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