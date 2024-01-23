Системе каршеринга в РФ спрогнозировали бурный рост на фоне высоких цен на авто

Эксперт объяснила, почему личный автомобиль в России становится роскошью

Личный автомобиль в России в последнее время становится предметом роскоши, а не средством передвижения из-за высоких цен, включая автокредиты и затраты на обслуживание. Такое мнение в интервью РБК выразила глава каршеринг-сервиса «Делимобиль» Елена Бехтина.

«Каршеринг — это замена личного автомобиля. В Б1 посчитали расходы на примере Hyundai Solaris, владелец которого совершает две поездки в будни, и пришли к выводу, что без учета платы за парковку каршеринг для тех же поездок будет обходиться в три раза выгоднее владения личным авто», — поясняет собеседница издания.

Бехтина подчеркнула, что в России не было еще ни одного года, когда стоимость автомобиля падала. Она выразила уверенность, что на фоне текущей ситуации на автомобильном рынке страны систему каршеринга ожидает бурный рост.

«Мечтаю, чтобы люди не думали о покупке личных авто, открывали наше приложение и ехали», — поделилась глава компании.

Если раньше каршеринг рассматривали как альтернативу такси, то сейчас арендуют автомобили на целый день. По мнению Бехтиной, каршеринг призван полностью заменить личный автомобиль. Даже при аренде автомобиля от одного до нескольких месяцев у человека больше свободы в части его эксплуатации. Автомобиль всегда можно сдать или заменить на другую модель, резюмировала Бехтина.

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Источник: rbc.ru