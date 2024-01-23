Турбомотор на 174 л.с., роботизированная КП и багажник на 540 л — лифтбек уже в продаже

У дилеров появился новый Москвич 6 в топовой комплектации за 3,1 млн рублей

Лифтбек Москвич 6 в комплектации «Техно» от отечественного производителя появился у официальных дилеров. Об этом «Российской газете» рассказал директор «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев.

«Модель Москвич 6 в топовой версии уже поступила к нам. В автосалоне она будет выставлена в ближайшие дни. В данный момент новинка находится на предпродажной подготовке», — уточнил собеседник издания.

Москвич 6

Новинку отличает горизонтальная светодиодная полоса на капоте между фарами, появилась приветственная световая анимация, в передних дверях красуется световой логотип бренда, а в задних фонарях – динамические указатели поворота. Под капотом лифтбека турбомотор мощностью 174 л.с. и роботизированная КПП.

В комплектации «Бизнес» заявлены занавески безопасности (шесть подушек), преднатяжители передних ремней безопасности, системы контроля слепых зон и предупреждения о столкновении сзади, электропривод пятой двери. Подсветка салона теперь более расширенная, анимированные поворотники, в багажнике есть 12-вольтовая розетка.

Стоимость нового лифтбека в комплектации «Техно» составляет 3,116 млн рублей, версия «Бизнес» на 140 тысяч дешевле. В базовой комплектации «Комфорт» Москвич 6 оснащен двигателем мощностью 136 л.с. и вариатором – этот вариант доступен по цене 2,626 млн рублей.

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Источник: rg.ru