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Тот случай, когда размер играет не в твою пользу

Пожарная машина потеряла управление на ледяной улице и снесла Chevy Cruze

Тонкий слой льда способен превратить городские улицы в каток, при этом даже огромная машина весом в 25 тонн не может удержать сцепление с дорогой.

На видео попал момент, когда пожарная машина потеряла управление на тихой жилой улочке в Миссури. Она сделала 360-градусный пируэт на покрытой льдом дороге, после чего заехала во двор и едва не врезалась в дом.

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Массивной пожарной машине все же удалось остановиться, но при этом она столкнулась с припаркованным Chevrolet Cruze. Она ударила Шевроле с такой силой, что машину отбросило на газон, а виновник аварии остановился напротив дома.

Пожарная охрана округа вскоре опубликовала заявление, в котором говорилось, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Обе машины получили повреждения, но дом остался без структурных повреждений.

Инцидент произошел около 7 утра в понедельник 22 января, когда на центральную часть США обрушился ледяной шторм.

Пожарные призвали людей поделиться этим видео, чтобы подчеркнуть опасность обледенелых дорог и чтобы водители были особенно внимательны, а лучше – не выезжали на дороги и переждали этот неблагоприятный для поездок период.


Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
27.01.2024
Фото:Unsplash
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