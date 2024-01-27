Тот случай, когда размер играет не в твою пользу
Тонкий слой льда способен превратить городские улицы в каток, при этом даже огромная машина весом в 25 тонн не может удержать сцепление с дорогой.
На видео попал момент, когда пожарная машина потеряла управление на тихой жилой улочке в Миссури. Она сделала 360-градусный пируэт на покрытой льдом дороге, после чего заехала во двор и едва не врезалась в дом.
Массивной пожарной машине все же удалось остановиться, но при этом она столкнулась с припаркованным Chevrolet Cruze. Она ударила Шевроле с такой силой, что машину отбросило на газон, а виновник аварии остановился напротив дома.
Пожарная охрана округа вскоре опубликовала заявление, в котором говорилось, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал. Обе машины получили повреждения, но дом остался без структурных повреждений.
Инцидент произошел около 7 утра в понедельник 22 января, когда на центральную часть США обрушился ледяной шторм.
Пожарные призвали людей поделиться этим видео, чтобы подчеркнуть опасность обледенелых дорог и чтобы водители были особенно внимательны, а лучше – не выезжали на дороги и переждали этот неблагоприятный для поездок период.
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Видео: YouTube
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