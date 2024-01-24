#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Частник или официальный дилер — как россияне выбирают продавца автомобиля
24 января
Частник или официальный дилер — как россияне выбирают продавца автомобиля
Автоэксперт нашел причину, по которой россияне...
Названы самые доступные иномарки с пробегом и полным приводом в России
24 января
Названы самые доступные иномарки с пробегом и полным приводом в России
Самые доступные в России иномарки 4x4 с...
Oting Paladin
24 января
До России доехал внедорожник из Китая по цене от 3,8 млн рублей
Названы сроки старта продаж внедорожника Oting...

На вторичном рынке России китайские автомобили подорожали за 2023 год в два раза

Аналитики выяснили, как выросла средняя цена новых авто из Китая в 2023 году

Стоимость новых автомобилей китайского производства выросла на 11% за 2023 год, составив 3,3 млн рублей. Такой вывод сделали аналитики автомобильного сервиса «Дром» в ходе своего исследования.

В частности, новые автомобили бренда Geely подорожали, в среднем, на 16%, бренда Chery – на 15%. Также на 8% выросли в цене новые Changan, на 2% – Exeed и Omoda. В отличие от этих брендов, средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи

Самыми популярными китайскими автомобилями названы: Chery, Haval, Geely, Changan и Exeed. Что касается моделей, то на 160% выросла цена Chery Tiggo 7 – до 2,6 млн рублей, а средняя цена модели Haval H6 увеличилась до 2,9 млн рублей (+111%). Заметно прибавили в цене Geely Atlas (+20%; до 2,9 млн рублей), Changan CS35 Plus (+19%; до 2,4 млн рублей) и Exeed TXL (+4%; до 4,4 млн рублей).

Согласно сведениям сервиса «Дром», на вторичном рынке автомобили от китайского автопрома за 2023 год выросли в цене в два раза. А средняя цена машины с пробегом составила порядка 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что затраты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили 384,7 млрд рублей.

Источник: iz.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
24.01.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0