На вторичном рынке России китайские автомобили подорожали за 2023 год в два раза

Аналитики выяснили, как выросла средняя цена новых авто из Китая в 2023 году

Стоимость новых автомобилей китайского производства выросла на 11% за 2023 год, составив 3,3 млн рублей. Такой вывод сделали аналитики автомобильного сервиса «Дром» в ходе своего исследования.

В частности, новые автомобили бренда Geely подорожали, в среднем, на 16%, бренда Chery – на 15%. Также на 8% выросли в цене новые Changan, на 2% – Exeed и Omoda. В отличие от этих брендов, средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Самыми популярными китайскими автомобилями названы: Chery, Haval, Geely, Changan и Exeed. Что касается моделей, то на 160% выросла цена Chery Tiggo 7 – до 2,6 млн рублей, а средняя цена модели Haval H6 увеличилась до 2,9 млн рублей (+111%). Заметно прибавили в цене Geely Atlas (+20%; до 2,9 млн рублей), Changan CS35 Plus (+19%; до 2,4 млн рублей) и Exeed TXL (+4%; до 4,4 млн рублей).

Согласно сведениям сервиса «Дром», на вторичном рынке автомобили от китайского автопрома за 2023 год выросли в цене в два раза. А средняя цена машины с пробегом составила порядка 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что затраты россиян на покупку новых автомобилей в декабре 2023 года составили 384,7 млрд рублей.

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Источник: iz.ru