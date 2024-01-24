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До России доехал внедорожник из Китая по цене от 3,8 млн рублей

Названы сроки старта продаж внедорожника Oting Paladin в России

В России в феврале стартуют продажи китайского внедорожника Oting Paladin. Изначально планировалось, что продажи начнутся в середине января 2024 года, но затем их перенесли. Информация о начале продаж появилась на сайте автоконцерна Sinomach Automobile.

Отмечается, что внедорожник Oting Paladin представляет собой перелицованную версию Nissan Terra. Для покупателей будет предложен выбор из четырех комплектаций по цене от 3,8 млн рублей. Автомобиль оснащен турбомотором Mitsubishi 4K31 объемом 2,0 л и мощностью 160 л.с. Он работает в сочетании с 8-ступенчатым автоматом ZF и системой полного привода с тремя режимами блокировки дифференциала: 2H, 4H и 4L (задний, полный и полный привод низкой скорости).

Oting Paladin
Oting Paladin
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Передняя подвеска внедорожника – двухрычажная независимая, а задняя – многорычажная зависимая. В базовой комплектации Paladin привод только передний. В длину Oting Paladin составляет 4882 мм, размер колесной базы – 2850 мм. В списке оснащения заявлены: светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и др.

Oting Paladin
Oting Paladin

Компания Sinomach Automobile планирует развивать в России собственную дилерскую сеть. Сначала будут открыты 15 салонов в Москве и Петербурге, позже сеть дилеров охватит всю территорию России.

Источник: autostat.ru

Фото: www.autohome.com.cn

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За РулемСветлана Тарасенко
24.01.2024
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