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Oting Paladin
На презентации в Москве показали новинку Sinomach из Китая
Продажи внедорожника Oting Paladin в России...

На презентации в Москве показали новинку Sinomach из Китая

Продажи внедорожника Oting Paladin в России начнут в 2024 году

Премьера внедорожника Oting Paladin состоялась в Москве в рамках презентации нового бренда Sinomach из КНР. Об этом сообщил корреспондент «Известий» непосредственно с места событий.

В ходе торжественной церемонии выступил генеральный директор Hyperion Lising, подразделения Sinomach Automobile, Фань Юнчжэн.

Oting Paladin
Oting Paladin
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«Россия – первый экспортный рынок для компании Sinomach Automobile», – цитирует гендиректора издание.

В качестве дебюта для российского потребителя компания представила рамный внедорожник Oting Paladin, созданного на базе Nisssn Pathfinder. Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 2,0 л, мощностью 218 л.с. Двигатель сочетается с 8-ступенчатым автоматом ZF. Внедорожник оснащен системой подключаемого полного привода с блокировкой дифференциала и понижающей передачей.

За версию Oting Paladin с приводом только на задние колеса назначена цена от 3,8 млн рублей. Стоимость топовой комплектации с полным приводом составляет 4,5 млн рублей. Старт продажи внедорожника в России запланирован на середину января 2024 года. Производитель дает гарантию на машину 3 года или 150 тыс. км пробега.

По заявлению представителей китайского бренда, в будущем планируется вывести на российский рынок и другие модели, в частности пикап.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемSinomach
Фото:За РулемSinomach
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