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Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю

«За рулем» предостерег водителей от грубых ошибок при общении с ДПС

Ошибка 1. Дают волю эмоциям

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Не думайте, что удастся отвертеться с помощью препирательств. Конфликтное поведение может побудить полицейского провести освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Ведь неуместные возражения и спор могут быть вызваны воздействием алкоголя (наркотических или психотропных веществ), а также крайней или пороговой усталостью от длительной езды.

Кроме того, лишние эмоции мешают здраво оценить ситуацию и предпринять все возможное, чтобы отстоять свои права.

Если же, по вашему мнению, конфликтно настроен сотрудник ДПС, обязательно напишите об этом в протоколе.

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Ошибка 2. Не снимают фото и видео

Если вы не согласны с вменяемым нарушением, пока инспектор заполняет протокол, обязательно сделайте видео- или фотосьемку места происшествия. На сьемке должны быть видны положение автомобиля, состояние дорожного покрытия, разметка, номера домов. Укажите в протоколе, что у вас есть видеофиксация с регистратора (смартфона), которую вы готовы предоставить в отделение ГИБДД или в суд.

Ошибка 3. Не заручаются поддержкой пассажиров

Разве ж это нарушение? В ГИБДД считают, что да!

Некоторым водителям приходилось слышать: «Жена – лицо заинтересованное и поэтому не может быть опрошена в качестве свидетеля по делу о нарушении ПДД». На самом деле близкий родственник или друг не может быть только понятым, а вот в качестве свидетеля имеет полное право дать показания в вашу пользу (ст. 25.6 КоАП РФ).

Напишите письменную просьбу-ходатайство, чтобы опросили вашего свидетеля, и приобщили его показания к делу.

Ошибка 4. Невнимательно читают протокол

Если что-то непонятно, спрашивайте инспектора. В соответствии с КоАП, сотрудник ГИБДД должен разъяснить ваши права и обязанности. Если он этого не сделал, в графе «с протоколом ознакомлен» впишите «мои права и обязанности мне не разъяснены».

Ошибка 5. Отказываются подписывать протокол

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Некоторые автолюбители считают, что, отказываясь подписать протокол, они выражают свое несогласие с вменяемым нарушением. На самом деле протокол будет действителен и без подписи водителя.

Более того, не подписав протокол, водитель лишает себя возможности письменно выразить и обосновать несогласие.

Если вы уверены, что ничего не нарушили, найдите в протоколе графу «Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении» и впишите туда свои возражения.

Кратко сформулируйте несогласие с инкриминируемым составом административного правонарушения и приведите аргументы в свою пользу.

Ошибка 6. Оставляют пустые строчки в протоколе

В пустых местах ставьте прочерки. И только после всего этого подписывайте документ.

Ошибка 7. Забывают взять копию протокола

Не имея возможности в спокойной обстановке перечитать документ, вы можете до конца не понять, какое нарушение вам вменяется и на каких основаниях. Кроме того, вы рискуете пропустить срок обжалования постановления. В графе «копию протокола получил» расписывайтесь только после того, как получите ее на руки.

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За РулемКудинова Ирина
Фото:За РулемDepositphotos
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Фото:За РулемDepositphotos
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