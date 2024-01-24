Названы самые доступные иномарки с пробегом и полным приводом в России

Самые доступные в России иномарки 4x4 с пробегом – Chevrolet, Renault, Nissan

Какие полноприводные авто предлагаются на российском рынке по самым доступным ценам – до 2 миллионов рублей, выяснили специалисты СберАвто.

Самым распространенным брендом в рассматриваемой категории стала Lada (52% всех объявлений), за ней следуют Chevrolet (7%), Renault (6%), Nissan (5%) и Suzuki (4%).

У Lada наибольшее число предложений приходится на модели Niva (53%), Niva Legend (34%) и 2121/4х4 (10%). У Chevrolet проще всего выбрать доступный автомобиль модели Niva (77%), Captiva (19%) или TrailBlazer (3%).

Среди Renault чаще предлагают Duster (67%), Kaptur (23%) и Koleos (6%).

Линейку относительно недорогих авто марки Nissan на вторичке составили: Qashqai (40%), Murano (22%), Pathfinder (15%) и Juke (10%).

В объявлениях о продажах полноприводных авто Suzuki с пробегом до 2 млн руб. чаще встречаются модели Grand Vitara (60%), SX4 (19%), Jimny (14%).

В последнее время все чаще поднимают вопрос о скрученном пробеге у авто. Ущерб от этого вида мошенничества в Российской ассоциации автомобильных дилеров оценили в 612 млрд рублей за 2023 год, а среди регионов антилидером стал Краснодарский край. Пора ли вводить за это уголовную ответственность, читайте в нашей публикации.