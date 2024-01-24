Названа единственная модель, цена на которую не растет уже год!

Chery оказался единственным автомобилем, который стоит дешевле, чем год назад

Опубликована свежая инфографика, которая показывает, как за год изменились рекомендованные розничные цены (РРЦ) на самые популярные модели в России. Наиболее сильно подорожала отечественная Lada Niva Travel: если в январе 2023 года ее РРЦ составляла 998 900 рублей, то спустя год – 1 198 900 рублей. Таким образом, прирост составил рекордные 20%.

Рост цен на популярные модели с января-2023 по январь-2024

На втором месте – также продукт АВТОВАЗа, семейство Lada Vesta, на протяжении прошедшего года подорожавшее на 10,5%. Все остальные автомобили-бестселлеры (а это, помимо указанных, Lada Granta и Niva Legend, а также шесть китайских моделей) подорожали не столь сильно. У большей части списка годовой рост РРЦ уложился в 2-4%.

Chery Tiggo 7 Pro Max

А единственным автомобилем, который не только не подорожал, но даже немного подешевел за 2023 год, стал кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max. Год назад заводская цена на него стартовала с отметки 2 829 900 рублей, а сегодня составляет ровно 2 820 000 рублей. И это – еще до возвращения моды на скидки, которые некоторые бренды только начинают объявлять.

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Источник: Автостат