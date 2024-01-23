FAW объявил о серьезной скидке на покупку кроссовера Bestune T77

Китайский кроссовер FAW Bestune T77 стал дешевле на 200 тысяч рублей

Российское представительство компании FAW объявило о скидках на покупку кроссовера Bestune T77. Программа начала действовать 19 января и предполагает прямую скидку на покупку в 200 тысяч рублей, а также снижение цены на 280 тысяч при условии, что вы воспользуетесь программой трейд-ин и сдадите дилеру имеющийся у вас автомобиль FAW.

На акцию отреагировал у себя в телеграм-канале главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Не раз говорил вам, что январь и февраль будут сезоном скидок на автомобили, поскольку у дилеров около 200 тысяч нераспроданных машин.

Вот свежий пример. На кроссовер FAW Bestune T77, который лег в основу кроссовера Лада X-Cross 5, теперь дают прямую скидку 200 тысяч рублей. А если поиграть в трейд-ин, то 280 тысяч.

В 2023 году было продано 2139 кроссоверов FAW Bestune T77. И вот интересно: всего в 2023 году FAW продал в России 6904 машины разных моделей, а план на 2024 год – аж 20 тысяч машин.

Пресс-служба бренда, в свою очередь, называет Bestune T77 самым востребованным кроссовером FAW в РФ и сообщает, что доля Bestune T77 в общем объеме продаж легковых автомобилей FAW в России составила 31%. А вот сборка упомянутого «клона» Lada X-Cross 5 не пошла – с июня 2023 года в Санкт-Петербурге сделали всего 170 машин...

FAW Bestune T77

Габариты Bestune T77: 4525 х 1845 х 1615 мм, под капотом 1.5 турбо на 160 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом DCT; привод – передний. Предлагаются две комплектации – Luxury DCT и Prestige Plus DCT, и без скидок цена на них составляет 2 864 000 и 3 016 000 рублей соответственно. А с максимальной скидкой (то есть при сдаче в трейд-ин старого FAW) – 2 584 000 и 2 736 000 рублей.

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Источник: FAW, Максим Кадаков