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Глава АВТОВАЗа рассказал, что стало с собранными кроссоверами Lada X-Cross 5

Максим Соколов: У первой партии кроссоверов X-Cross 5 достойная судьба

На ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗа глава предприятия Максим Соколов рассказал журналистам, что стало с первой партией кроссоверов Lada X-Cross 5, собранных на бывшем российском заводе Nissan, который некоторое время носил название «Лада Санкт-Петербург», а теперь именуется «Автозавод Санкт-Петербург».

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«Судьба первой партии достойная... она разошлась по нашим корпоративным клиентам. И парочку машин я взял, что называется, для себя, так что в Тольятти я передвигаюсь именно на этом автомобиле», — сообщил Соколов.

Глава предприятия уточнил, что к данному моменту собрано всего 170 экземпляров... Напомним, Lada X-Cross 5, фактически являющийся собираемым из китайских машинокомплектов кроссовером FAW Bestune T77, должен был поступить в продажу в третьем квартале 2023 года, затем сроки сдвинулись на конец года, но продажи так и не начались.

Lada X-Cross 5 на презентации в Санкт-Петербурге, июнь 2023
Lada X-Cross 5 на презентации в Санкт-Петербурге, июнь 2023

Упоминаемые в независимых СМИ проблемы со стартом серийной сборки неоднократно опровергались – на уровне пресс-службы АВТОВАЗа, и на уровне Минпромторга. По первоначальным планам, до конца 2023 года АВТОВАЗ намеревался собрать в Петербурге 10 тысяч экземпляров Lada X-Cross 5.

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Источник: Российская газета

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
15.01.2024
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