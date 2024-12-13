Власти поддержат российский авторынок с помощью льготных кредитов

На льготные автокредиты выделят еще ₽18 млрд: как отреагирует рынок

Правительство РФ одобрило выделение в 2024 году из резервного фонда дополнительно 18 млрд рублей на финансирование механизмов господдержки спроса на автомобили, сообщает Interfax. Всего в 2024 году на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга было направлено около 45 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства 11 декабря.

«Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать обновлению автопарка в стране и созданию качественных автомобилей», – отметил он.

Эксперты, опрошенные корреспондентом «За рулем», оценили возможный эффект от принятых правительством в данном направлении мер.

Комментарий эксперта

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование»:

– Это решение, безусловно, позитивно скажется на рынке, поддержав его на текущем уровне. Речь не идет о том, чтобы подогреть рынок, но это явно позитивно скажется на рынке. Государственная программа, которая действует до 2026 года, сохранит продажи на текущем уровне. Фактически она, в основном, поддерживает российских производителей.

Директор департамента финансовых услуг ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков отмечает, что сумма, которая выдается на льготное кредитование, крайне небольшая на фоне всего рынка.

Комментарий эксперта

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр»:

– Видится эта мера именно как целевая поддержка определенных льготных категорий граждан, на которых распространяется государственная программа. И объем этой поддержки довольно ограничен, чтобы говорить о том, что она способна как-то значимо повлиять на рынок продаж автомобилей.

При этом эксперт подчеркнул, что данная программа достаточно успешна, но ограничена как в части объемов, так и в части условий и применимости. Но там, где она применима, программа полезная и имеет успех, подытожил Мольков.

Ранее «За рулем» перечислил самые частые поломки в машине в сильные холода.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль.