Перспективный отечественный грузовик стал самым выдающимся на выставке

Российский тягач БАЗ победил в номинации «Премьера года» на Comtrans/Urbantrans

На выставке Comtrans/Urbantrans-2024 прошла церемония вручения премии Гран-при «За рулем» Коммерческие автомобили. Победу в номинации «Премьера года» одержал новый тягач БАЗ российского производства с колесной формулой 6х6.

Одна из главных особенностей новой модели в том, что у тягача нет традиционных мостов. Вместо них независимая подвеска всех колес на качающихся полуосях – передняя ось взаимозаменяема и со средней, и с задней осью. Допустимая нагрузка на каждую из осей – 12 тонн.

Длина базы варьируется от 3000 до 6000 мм. Дорожный просвет составляет 400 мм.

Новинка призвана заменить ушедшие с российского рынка тягачи и самосвалы зарубежного производства. Высокий уровень локализации БАЗа обеспечивается за счет использования российских и белорусских узлов и компонентов.

Процесс сборки налажен в Санкт-Петербурге на Обуховском заводе.

Ранее «За рулем» рассказал о конструкции и уровне импортозамещения перспективного грузовика БАЗ. Узнать больше об автомобиле можете из видео.



