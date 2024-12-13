На сколько льготное кредитование подстегнет спрос на автомобили в России

Эксперт Романова: эффект от льготного автокредитования может быть значительным

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил направить ещё свыше 18 млрд рублей на поддержку автопрома. Согласно распоряжению главы кабмина, почти 9 млрд пойдут на выдачу льготных кредитов для россиян. Получить ссуду на выгодных условиях можно при покупке машин российского производства марок Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ, «Москвич 3» и Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае скидка составит 25% от цены транспортного средства в Дальневосточном федеральном округе и 20% — в других субъектах страны. Как полагают в кабмине, продолжение программы обеспечит доступность легковых машин для целого ряда граждан.

Эксперты, опрошенные журналом «За рулем», рассказали, как данная мера отразится на российском авторынке.

Директор по работе с партнерами компании Autospot Екатерина Романова считает, что эффект от льготного кредитования и лизинга на спрос на автомобили может быть значительным, особенно в условиях экономической нестабильности. 3-4 года назад продажи автомобилей в кредит составляли порядка 70-75%, поэтому льготные кредиты могут вернуть этих потребителей к вопросу покупки, полагает специалист.

Мнение эксперта

Екатерина Романова, директор по работе с партнерами компании Autospot:

– Безусловно, если условия кредитования будут привлекательными (низкие процентные ставки и минимальные ПВ), то это будет стимулировать покупателей к приобретению автомобилей. Важным фактором будет эффективная реклама и информирование населения о программах, а также наличие востребованных моделей. Поэтому если программа будет правильно реализована, то можно ожидать положительную динамику, но точные прогнозы зависят от множества переменных.

Эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli Денис Осецкий отмечает, что это далеко не первая попытка подстегнуть с помощью льготного кредитования спрос на автомобили отечественного производства. По его мнению, в целом мера не окажет масштабного влияния на российский авторынок. Дело в том, что условия такого кредитования имеют ограничения: оно предусмотрено для определенного перечня машин, а также установлена верхняя планка по цене, весу транспорта.

Мнение эксперта

Денис Осецкий, эксперт по подбору автомобилей и партнер делового альянса нефтехимической компании Relynolli:

– Льготным кредитом может воспользоваться лишь ограниченный перечень граждан. Обычно он состоит из людей, которые и без мер поддержки предпочли бы купить новый отечественный автомобиль, потому что он дешевле. Этот сегмент покупателей всегда стабилен в отличие от сегмента, предпочитающего иномарки. Поэтому я уверен, что серьезного роста покупок именно российских марок не произойдет.

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