Один из самых дорогих автомобилей мира ушел с молотка на аукционе Mecum

Редчайшую Ferrari 1963 года продали на аукционе за рекордные 17,9 млн долларов

Редчайшая модель Ferrari 250 GT SWB California Spyder продана на аукционе Mecum в американском городе Киссимми, штат Флорида, за 17,9 млн долларов (1,573 млрд рублей по текущему курсу).

Этот автомобиль был выпущен ограниченной серией в 55 экземпляров, причем выставленный на торги образец с серийным номером 4137GT является последним California Spyder.

Ferrari 250 GT SWB California Spyder

Ferrari 250 GT California Spyder был выпущен в 1957 году, а в 1960-м появилась модель с укороченной колесной базой — 250 GT SWB California Spyder. Автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 3,0 л мощностью 276 л.с., работающим в паре с четырехступенчатой трансмиссией.

Примечательно, что выставленная на торги модель 250 GT SWB California Spyder не самая дорогая в истории модели. Принадлежащий французскому актеру Алену Делону автомобиль с индексом 2935GT в феврале 2015 года ушел с молотка на аукционе Artcurial в Париже за рекордные 18,4 млн долларов (1,617 млрд рублей по актуальному курсу).

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Источник: championat.com