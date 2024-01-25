Рама, полный привод, дизель, АКП – хороший внедорожник за 1,5 млн рублей
Ищете на вторичке серьезный автомобиль в пределах 1,5 млн рублей? Задача сложная, но эксперт «За рулем» Александр Виноградов уверен, что разрешимая. Он подобрал несколько удачных моделей, которые спустя десятилетие после выпуска сохраняют часть ресурса.
Один из таких – это Kia Mohave. Этот рамный автомобиль собирали в России, причем с самого старта модели на мировом рынке. За имеющуюся у вас сумму на вторичке предложат десятилетний экземпляр. Иногда встречаются варианты с бензиновыми движками 3.8, но их лучше обходить стороной. Что же тогда остается?
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
— Лучше предпочесть Mohave с трехлитровым турбодизелем — он надежнее, экономичнее и обладает отличной тягой. С этим мотором до 2011 года работал в паре шестиступенчатый автомат, а позже — восьмиступенчатый. У обеих коробок появляются (иногда при пробеге до 100 тысяч км) толчки при переключениях – устраняются установкой новых соленоидов. Если не помогает – готовитесь к более масштабному и дорогостоящему ремонту с заменой гидроблока.
Раздаточная коробка BorgWarner в целом надежна. Иногда выходит из строя электромотор сервопривода. Проверьте работоспособность полного привода — вращаются ли передние колеса. Прислушайтесь к посторонним звукам — подвесной подшипник редко служит больше 100 тысяч км.
Да, краска кузова к моменту вашего знакомства с автомобилем уже потеряет лоск, фары помутнеют, а дорогая и добротная кожа руля и сидений изрядно потрется. Однако вариант все равно достойный! Но не единственный – читайте новую статью «За рулем»!
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Отзывы о Kia Mohave (1)
Динамичный разгон в городе, маневренная, малый радиус разворота, приличная проходимость по снегу и грязи. Вместительная и комфортная для 7 человек. Хороший обзор при парковке (4 камеры) и управляемость. Хорошая комплектация (полная). При спокойной езде вполне экономичная. С дополнительным подогревателем зимой тепло. Не дорогая в эксплуатации (не дорогая стоимость владения).
Главное- не работает электрический предварительный подогреватель салона (причем на всех машинах этого выпуска, о чем не все покупатели знают). По мелочам- неплохо бы дорегулировать пневмоподвеску для устранения раскачивания на волнах; побольше бы места для багажа и место для багажной шторки при разложенном 3-м ряде; надежность датчика пневмы так и не повышена: опять отказ; почти нет крючков для груза в багажнике.
Вообще машина то хороша, может даже интереснее предыдущей версии,только вот производитель бросил свое предыдущее произведение на полпути к вершине: вместо того, чтобы довести ее до ума бросился штамповать другие модели. Конечно по каждому из показателей есть машинки и получше, чем Мохав, однако по сочетанию свойств да за такие деньги вряд ли найдется. Однако интересно, на новой модели так же не работает предварительный электроподогреватель салона. Я полтора года вместе с нашим дилером пытаюсь добиться от производителя исправления этого врожденного дефекта. А там то и делов- исправление программы управления климатконтроля. Причем я знаю, что этот дефект не только у меня- может быть даже у всех машин, выпущенных после 2017 г. А зимой с дизелем без этой фишки в салоне долго холодно. Что касается остальных проблем, в том числе подвески, то тут есть над чем работать- раскачка на волнах не слабая (головой потолок пробиваешь), да и датчик пневмы сдох после года эксплуатации . Как впрочем и над некоторыми другими вопросами, например куда девать шторку при разложенном третьем ряде сидений?