Рама, полный привод, дизель, АКП – хороший внедорожник за 1,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» нашел идеальный вариант Kia Mohave в пределах 1,5 млн рублей

Ищете на вторичке серьезный автомобиль в пределах 1,5 млн рублей? Задача сложная, но эксперт «За рулем» Александр Виноградов уверен, что разрешимая. Он подобрал несколько удачных моделей, которые спустя десятилетие после выпуска сохраняют часть ресурса.

Kia Mohave

Один из таких – это Kia Mohave. Этот рамный автомобиль собирали в России, причем с самого старта модели на мировом рынке. За имеющуюся у вас сумму на вторичке предложат десятилетний экземпляр. Иногда встречаются варианты с бензиновыми движками 3.8, но их лучше обходить стороной. Что же тогда остается?

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— Лучше предпочесть Mohave с трехлитровым турбодизелем — он надежнее, экономичнее и обладает отличной тягой. С этим мотором до 2011 года работал в паре шестиступенчатый автомат, а позже — восьмиступенчатый. У обеих коробок появляются (иногда при пробеге до 100 тысяч км) толчки при переключениях – устраняются установкой новых соленоидов. Если не помогает – готовитесь к более масштабному и дорогостоящему ремонту с заменой гидроблока.

Раздаточная коробка BorgWarner в целом надежна. Иногда выходит из строя электромотор сервопривода. Проверьте работоспособность полного привода — вращаются ли передние колеса. Прислушайтесь к посторонним звукам — подвесной подшипник редко служит больше 100 тысяч км.

Kia Mohave

Да, краска кузова к моменту вашего знакомства с автомобилем уже потеряет лоск, фары помутнеют, а дорогая и добротная кожа руля и сидений изрядно потрется. Однако вариант все равно достойный! Но не единственный – читайте новую статью «За рулем»!