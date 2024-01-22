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Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи

«За рулем» назвал лучшие семиместные кроссоверы не дороже полутора миллионов

Ford Explorer

4 недорогих и надежных кроссовера – почему их обходят стороной?

Ford Explorer в пятом поколении избавился от рамы и превратился в кроссовер. Эту модель выпускали в России — на заводе Ford-Sollers в Елабуге.

Но российские Эксплореры стоят дороже – за 1,5 млн рублей можно купить более возрастные машины 2011-2012 года иностранной сборки. Их большой минус – невыгодная с точки зрения налогов мощность (294 л.с.).

Атмосферный двигатель V6 3.5 снабжен цепным приводом ГРМ, который редко требует внимания до 250 тысяч км. А вот водяной насос обычно приходится менять раньше 120 тысяч км. Операция дорогостоящая, ведь для его замены необходимо демонтировать агрегат! Опоры двигателя служат примерно столько же, поэтому их логично заменить одновременно с насосом.

Шестиступенчатый автомат в целом надежен, но после 150 тысяч часто начинают течь сальники. До 2015 года в раздаточных коробках не было предусмотрено сливного отверстия. Тем не менее, масло в этом агрегате стоит менять каждые 150 тысяч. Иначе попадете на дорогой ремонт «раздатки». На глюки системы Terrain Management не стоит обращать внимания — обычно они исчезают после перезапуска двигателя.

У Эксплорера пятого поколения слабый головной свет.
У Эксплорера пятого поколения слабый головной свет.
Интерьер выполнен в стиле больших Фордов тех лет. Материалы добротные и долговечные, за исключением кожи на сидениях.
Интерьер выполнен в стиле больших Фордов тех лет. Материалы добротные и долговечные, за исключением кожи на сидениях.
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Kia Mohave

Самая доступная иномарка в России: 1,8 млн рублей за «полный фарш»

Этот рамный автомобиль тоже собирали в России, только с самого начала производства. За 1,5 млн рублей на вторичке предлагают десятилетние машины. Иногда встречаются модели с бензиновыми моторами 3.8. Но такие варианты разумнее обходить стороной.

Лучше предпочесть Mohave с трехлитровым турбодизелем — он надежнее, экономичнее и обладает отличной тягой. С этим мотором до 2011 года работал в паре шестиступенчатый автомат, а позже — восемиступенчатый. У обеих коробок появляются (иногда при пробеге до 100 тысяч км) толчки при переключениях – устраняются установкой новых соленоидов. Если не помогает – готовитесь к более масштабному и дорогостоящему ремонту с заменой гидроблока.

Раздаточная коробка BorgWarner в целом надежна. Иногда выходит из строя электромотор сервопривода. Проверьте работоспособность полного привода — вращаются ли передние колеса. Прислушайтесь к посторонним звукам — подвесной подшипник редко служит больше 100 тысяч км.

Краска быстро теряет лоск, а фары мутнеют.
Краска быстро теряет лоск, а фары мутнеют.
Материалы выглядят дорогими и добротными. Но после 100 тысяч км кожа на руле и сиденьях вытирается.
Материалы выглядят дорогими и добротными. Но после 100 тысяч км кожа на руле и сиденьях вытирается.

Honda Pilot

Салон-трансформер, расход 7,7 л/100 км: семейное авто, у которого нет конкурентов

За 1,5 млн рублей можно найти модель второго поколения 2008-2009 года выпуска. «Японец» выглядит довольно кондовым, но по сути это вместительный и практичный кроссовер. После рестайлинга 2011 года мощность двигателя понизили до налоговыгодных 249 л.с. У более ранних машин она составляла 257 л.с.

Бензиновый двигатель 3.5 порой может подкинуть проблемы, которые вызваны масляным голоданием. Расход масла 2-3 л на 10 тысяч км для этого агрегата — норма. При низком уровне в первую очередь страдают распредвалы и вкладыши коленвала. Гидроопоры двигателя редко ходят больше 140-150 тысяч км.

Пятиступенчатый автомат надежен. Единственная проблема — коррозия трубок охлаждения трансмиссионной жидкости в местах соединения с радиатором. Подвесной подшипник карданного вала обычно меняют при пробеге 160-170 тысяч км.

Внешне Pilot выглядит скучно. Качество окраски кузова посредственное.
Внешне Pilot выглядит скучно. Качество окраски кузова посредственное.
Салон сделан из недорогих материалов. Зато по практичности и вместительности он превосходен.
Салон сделан из недорогих материалов. Зато по практичности и вместительности он превосходен.

Volvo XC90

Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек

Один из наиболее надежных кроссоверов из числа «европейцев». В бюджет укладываются машины 2010-2011 года выпуска. Однако цена зависит не столько от возраста и пробега, сколько от состояния.

Семиместные версии встречаются нечасто. Их отличает иная подвеска с дорогими (по 60 тысяч рублей каждый) амортизаторами Nivomat с регулируемой жесткостью.

Лучше выбирать XC90 с пятицилиндровыми моторами — дизелем 2.4 или бензиновым Т5 объемом 2,5 л. Последний с точки зрения надежности и отдачи — оптимальный вариант. Слабое место одно – фазовращатели. Ремень ГРМ нужно менять раз в 100 тысяч км.

Пятиступенчатый автомат надежен при регулярной (раз в 50-60 тысяч км) замене масла. Это же касается и муфты Haldex. Кстати, блок управления муфтой стоит дорого, а снимается легко. И потому часто становится добычей воров! Охотятся они и на переднюю светотехнику. Если прежний хозяин не установил защиту этих деталей, стоит этим оперативно озаботиться.

Лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется времени и пробегу. Краска протирается только в проемах задних дверей.
Лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется времени и пробегу. Краска протирается только в проемах задних дверей.
Салон сделан из качественных материалов. Перетяжка руля или сиденья водителя может потребоваться не раньше 300 тысяч км.
Салон сделан из качественных материалов. Перетяжка руля или сиденья водителя может потребоваться не раньше 300 тысяч км.

Перед покупкой

За 1,5 млн можно найти полноразмерный полноприводный кроссовер, который будет исправно служить на протяжении нескольких лет. Но помните, что большой автомобиль требует и больших расходов. Даже если ему не требуются серьезные ремонты, владелец татит немало денег на налоги, топливо и регулярное обслуживание.

Поэтому не стоит брать такой автомобиль на последние деньги. И обязательно перед покупкой загоните машину на полноценную диагностику.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 5
22.01.2024
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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