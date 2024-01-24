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Экс-гонщик Формулы 1 ждал больше шести лет гибридный гиперкар Mercedes-AMG ONE
Гонщик Ф-1 Кристиан Алберс купил гиперкар...

Экс-гонщик Формулы 1 ждал больше шести лет гибридный гиперкар Mercedes-AMG ONE

Гонщик Ф-1 Кристиан Алберс купил гиперкар Mercedes-AMG ONE мощностью 1000 л.с.

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Алберс из Нидерландов стал обладателем уникального гиперкара Mercedes-AMG ONE. Автомобиль выпущен ограниченной серией в 275 экземпляров, стоимость каждого составляет 2,4 млн фунтов стерлингов (268 млн рублей по текущему курсу).

В числе владельцев AMG ONE называют других пилотов Формулы-1: Льюиса Хэмилтона, Нико Росберга, Валттери Боттаса, Дэвида Култхарда.

Mercedes-AMG ONE
Mercedes-AMG ONE
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Уникальный гиперкар оснащен гибридной силовой установкой, похожей на те, которые ставят на гоночных болидах Ф1. Силовой агрегат состоит из турбомотора V6 объемом 1,6 л, мощностью 574 л.с. Совокупная мощность вместе с гибридной частью из четырех электромоторов превышает 1000 л.с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость — 352 км/ч.

Кристиан Алберс

«Я заказал свой экземпляр более шести лет назад, и теперь он наконец готов, это уникальный проект, и я не думаю, что подобная машина будет построена когда-либо еще. Благодаря гибридной системе и электромоторам она вписывается в современные экологические тенденции», — рассказал гонщик.

Алберс подчеркнул, что машина не предназначена для ежедневных поездок, но, несмотря на дороговизну покупки, другой возможности сесть за руль машины с двигателем Формулы 1 у него не будет, поэтому 44-летний бывший гонщик Ф1 ухватился за предоставленный шанс обеими руками.

Источник: 1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
24.01.2024
Фото:Wikimedia
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