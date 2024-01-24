Экс-гонщик Формулы 1 ждал больше шести лет гибридный гиперкар Mercedes-AMG ONE

Гонщик Ф-1 Кристиан Алберс купил гиперкар Mercedes-AMG ONE мощностью 1000 л.с.

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Алберс из Нидерландов стал обладателем уникального гиперкара Mercedes-AMG ONE. Автомобиль выпущен ограниченной серией в 275 экземпляров, стоимость каждого составляет 2,4 млн фунтов стерлингов (268 млн рублей по текущему курсу).

В числе владельцев AMG ONE называют других пилотов Формулы-1: Льюиса Хэмилтона, Нико Росберга, Валттери Боттаса, Дэвида Култхарда.

Mercedes-AMG ONE

Уникальный гиперкар оснащен гибридной силовой установкой, похожей на те, которые ставят на гоночных болидах Ф1. Силовой агрегат состоит из турбомотора V6 объемом 1,6 л, мощностью 574 л.с. Совокупная мощность вместе с гибридной частью из четырех электромоторов превышает 1000 л.с. Машина разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды, а максимальная скорость — 352 км/ч.

Кристиан Алберс

«Я заказал свой экземпляр более шести лет назад, и теперь он наконец готов, это уникальный проект, и я не думаю, что подобная машина будет построена когда-либо еще. Благодаря гибридной системе и электромоторам она вписывается в современные экологические тенденции», — рассказал гонщик.

Алберс подчеркнул, что машина не предназначена для ежедневных поездок, но, несмотря на дороговизну покупки, другой возможности сесть за руль машины с двигателем Формулы 1 у него не будет, поэтому 44-летний бывший гонщик Ф1 ухватился за предоставленный шанс обеими руками.

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Источник: 1news.ru