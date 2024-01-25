Очень популярный кроссовер на вторичке. Возьмете такой — попадете на сотни тысяч!

«За рулем» рассказал, какую версию Renault Kaptur с пробегом не стоит покупать

В многочисленном стане кроссоверов есть признанные бестселлеры, несколько лет назад блиставшие на рынке новых автомобилей, а ныне попавшие на вторичку. Однако эксперт «За рулем» Александр Виноградов обратил внимание, что даже у этих популярнейших моделей есть откровенно провальные версии. Например, он рассматривает Renault Kaptur – по умолчанию очень привлекательный кроссовер с пробегом, особенно если выбрать рестайлинговый, с мягким пластиком передней панели да двухцветной окраской кузова...

Renault Kaptur

Отметим, что Kaptur во многом унифицирован с Дастером, и до обновления у него было два бензиновых двигателя (1.6 и 2.0) и три типа КП. Механика стыковалась с обоими двигателями. У кроссоверов с двумя педалями с младшим мотором работал вариатор, со старшим – четырехступенчатый автомат DP2. А более поздние машины?

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

— После рестайлинга двухлитровая модификация исчезла вместе с проблемным автоматом. Вместо нее появился Kaptur с 1,3-литровым турбомотором и вариатором Jatco JF016. И эта связка оказалась куда надежнее и экономичнее.

А вот комбинация двигателя 1.6 и вариатора неудачная. В паре с этим мотором работает Jatco JF015. Такой же устанавливали на Лады – Весту и XRAY. Но если на легковых моделях он ходит нормально, то на более тяжелом кроссовере быстро сдается. И еще быстрее, если регулярно буксовать в грязи или снегу и активно стартовать со светофоров.

На некоторых машинах уже до 100 тысяч км появляются критический износ стального ремня и задиры на конусах. Стоимость ремонта оказывается шестизначной.

Renault Kaptur

Какие еще версии популярных кроссоверов на вторичном рынке лучше обходить стороной? Читайте в новом материале «За рулем»!