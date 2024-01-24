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5 лет или 100 тысяч км — проверить гарантию можно на специальном сервисе

В России запущен сервис проверки гарантии на автомобили бренда Voyah

Сервис, при помощи которого можно будет проверить автомобиль по VIN-номеру на предмет действия официальной гарантии, появится на официальном сайте премиального бренда электромобилей Voyah. Об этом «Известия» узнали из сообщения представителя бренда в России – компании «Моторинвест».

Благодаря сервису потенциальный клиент непосредственно перед покупкой автомобиля сможет узнать, распространяются ли гарантийные обязательства на конкретный электрокар или гибрид марки.

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Представители «Моторинвеста» напомнили, что что при приобретении автомобиля Voyah у официального дилера, будут соблюдены все гарантийные обязательства. Поэтому в компании рекомендовали приобретать машины только у дилера. Также отмечается, что сервисные центры имеют в наличии диагностическое оборудование, и у них нет проблем с поставкой запчастей в случае необходимости.

На электромобили Voyah, ввезенные в Россию по официальным каналам, действует гарантия 5 лет или 100 тысяч км – что наступит раньше. В настоящее время модельный ряд марки представлен кроссовером Free в двух модификациях, минивэном Dream в гибридной и электрической версиях, также есть седан Passion.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
24.01.2024
Фото:Wikimedia
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