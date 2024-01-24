5 лет или 100 тысяч км — проверить гарантию можно на специальном сервисе

В России запущен сервис проверки гарантии на автомобили бренда Voyah

Сервис, при помощи которого можно будет проверить автомобиль по VIN-номеру на предмет действия официальной гарантии, появится на официальном сайте премиального бренда электромобилей Voyah. Об этом «Известия» узнали из сообщения представителя бренда в России – компании «Моторинвест».

Благодаря сервису потенциальный клиент непосредственно перед покупкой автомобиля сможет узнать, распространяются ли гарантийные обязательства на конкретный электрокар или гибрид марки.

Представители «Моторинвеста» напомнили, что что при приобретении автомобиля Voyah у официального дилера, будут соблюдены все гарантийные обязательства. Поэтому в компании рекомендовали приобретать машины только у дилера. Также отмечается, что сервисные центры имеют в наличии диагностическое оборудование, и у них нет проблем с поставкой запчастей в случае необходимости.

На электромобили Voyah, ввезенные в Россию по официальным каналам, действует гарантия 5 лет или 100 тысяч км – что наступит раньше. В настоящее время модельный ряд марки представлен кроссовером Free в двух модификациях, минивэном Dream в гибридной и электрической версиях, также есть седан Passion.

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Источник: iz.ru