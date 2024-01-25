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Эта эмульсия может стать причиной поломки двигателя — как избежать ремонта

Эксперт объяснил, почему в некоторых случаях опасно прогревать двигатель зимой

Если не предстоит никакой поездки, прогревать двигатель автомобиля в морозы без необходимости не стоит, иначе в конечном счете это может стать причиной поломки силового агрегата. Об этом «Российской газете» рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Если дальних поездок не планируется, не стоит в минусовые температуры напрасно заводить автомобиль и прогревать его. Это, как и короткие поездки, может привести к ухудшению свойств моторного масла, а затем и к неполадкам в работе двигателя», — объяснил собеседник издания.
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Дело в том, что при прогреве автомобиля в патрубках системы вентиляции картера появляется конденсат. Он может попасть в двигатель при смешивании с маслом. В итоге появляется эмульсия, которая может вывести мотор из строя и потребуется его ремонт, подытожил Носко.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
25.01.2024
Фото:freepik / senivpetro
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