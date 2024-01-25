Цены на Jetour T2 слили в Сеть до официальной премьеры
Новый кроссовер Jetour T2 будет представлен российским покупателям в двух комплектациях: младшая Voyage обойдется в 3 759 000 рублей, старшая Expedition – в 3 999 000 рублей. Отметим, что информация носит неофициальный и предварительный характер – прайс-лист разместил один из телеграм-каналов, посвященных китайской марке.
Расклад оснащения по комплектациям не приводится, однако есть список стандартного оборудования: российские версии Jetour получат:
- широкий пакет электронных ассистентов,
- полностью светодиодную оптику с функцией «follow me home»,
- рейлинги на крыше,
- фиксированные подножки,
- металлическую защиту двигателя,
- цифровую приборку,
- мультируль с подрулевыми лепестками,
- электронный ручник,
- электрорегулировку и электроскладывание зеркал,
- парктроник,
- бесключевой доступ,
- запуск с кнопки и удаленно,
- датчики дождя и света и др.
Известно также, что в топ-версии головная оптика будет матричной, в салоне «пропишется» мультимедиа с диагональю экрана 15,6 дюйма, голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
По дизайну и габаритам Jetour T2 довольно близок к набирающему у нас популярность «земляку» Tank 300: при длине 4785 мм (у Танка – 4760) колесная база составляет 2800 мм. Под капотом – туброчетверка 2.0 на 245 л.с. и 375 Нм, работающая в паре с 7-ступенчатым роботом DCT. Привод – полный, есть семь режимов движения. Разгон до «сотни» занимает 8,7 секунды. Старт продаж на рынке России запланирован на март.
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Источник: Jetourclub
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