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Цены на Jetour T2 слили в Сеть до официальной премьеры

Базовая цена на полноприводный кроссовер Jetour T2 превысит 3,7 млн рублей

Новый кроссовер Jetour T2 будет представлен российским покупателям в двух комплектациях: младшая Voyage обойдется в 3 759 000 рублей, старшая Expedition – в 3 999 000 рублей. Отметим, что информация носит неофициальный и предварительный характер – прайс-лист разместил один из телеграм-каналов, посвященных китайской марке.

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Расклад оснащения по комплектациям не приводится, однако есть список стандартного оборудования: российские версии Jetour получат:

  • широкий пакет электронных ассистентов,
  • полностью светодиодную оптику с функцией «follow me home»,
  • рейлинги на крыше,
  • фиксированные подножки,
  • металлическую защиту двигателя,
  • цифровую приборку,
  • мультируль с подрулевыми лепестками,
  • электронный ручник,
  • электрорегулировку и электроскладывание зеркал,
  • парктроник,
  • бесключевой доступ,
  • запуск с кнопки и удаленно,
  • датчики дождя и света и др.

Известно также, что в топ-версии головная оптика будет матричной, в салоне «пропишется» мультимедиа с диагональю экрана 15,6 дюйма, голосовым управлением и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Jetour T2
Jetour T2

По дизайну и габаритам Jetour T2 довольно близок к набирающему у нас популярность «земляку» Tank 300: при длине 4785 мм (у Танка – 4760) колесная база составляет 2800 мм. Под капотом – туброчетверка 2.0 на 245 л.с. и 375 Нм, работающая в паре с 7-ступенчатым роботом DCT. Привод – полный, есть семь режимов движения. Разгон до «сотни» занимает 8,7 секунды. Старт продаж на рынке России запланирован на март.

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Источник: Jetourclub

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За РулемИннокентий Кишкурно
25.01.2024
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