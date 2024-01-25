Полный привод и поддержка Apple CarPlay и Android Auto — внедорожник уже в России

Раскрыты характеристики внедорожника Jetour T2 для России — старт продаж весной

Бренд Jetour обнародовал подробные технические характеристики нового внедорожника T2. Старт продаж на рынке России запланирован на март, поэтому цены будут известны ближе к этому времени, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Габариты внедорожника: 4785х2006х1880 мм, размер колесной базы – 2800 мм, объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

Jetour T2

Jetour T2 оснащен бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л с турбонагнетателем (TGDI) мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением в масляной ванне и способен развивать максимальную скорость 180 км/ч. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 8,7 секунды.

Впервые Jetour в России оснащен системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения (eLSD). Семь режимов вождения помогут справиться с любыми дорожными условиями, включая сложные и высокие участки дороги.

Jetour T2

У Jetour T2 матричные фары спереди, а сзади — светодиодные фонари, интерьер салона отделан качественными материалами с применением кожи и алькантары. Установлены два дисплея и консоль с шайбой выбора режимов движения, для комфорта водителя и пассажиров —многофункциональный руль, эргономичные сиденья, двухзонный климат-контроль и атмосферная светодиодная подсветка. Панорамная крыша усиливает ощущение простора в салоне.

Также есть цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма и интеллектуальное голосовое управление. Впервые в модельном ряду Jetour в России автомобиль получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto. На выбор покупателей — три цвета интерьера на выбор: черный с красными элементами, зеленый с оранжевыми элементами и коричневый.

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Источник: autostat.ru