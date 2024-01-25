#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пикап Hunter EV дебютирует на Пекинском автосалоне
25 января
Пикап Hunter EV дебютирует на Пекинском автосалоне
Пикап Hunter EV удивит запасом хода в 500 км и...
Кроссовер BAIC X55 – тест и обзор
25 января
Кроссовер BAIC X55 – тест и обзор
Мотор семейства Magic Core (заводской индекс...
EVM Pro: Первый тест-драйв
25 января
EVM Pro: Первый тест-драйв
EVM Pro это электрический грузовик на базе УАЗа...

Полный привод и поддержка Apple CarPlay и Android Auto — внедорожник уже в России

Раскрыты характеристики внедорожника Jetour T2 для России — старт продаж весной

Бренд Jetour обнародовал подробные технические характеристики нового внедорожника T2. Старт продаж на рынке России запланирован на март, поэтому цены будут известны ближе к этому времени, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

Габариты внедорожника: 4785х2006х1880 мм, размер колесной базы – 2800 мм, объем багажника при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

Jetour T2
Jetour T2
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений

Jetour T2 оснащен бензиновым рядным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,0 л с турбонагнетателем (TGDI) мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 375 Нм. Он работает в паре с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением в масляной ванне и способен развивать максимальную скорость 180 км/ч. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 8,7 секунды.

Впервые Jetour в России оснащен системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения с интеллектуальным управлением крутящим моментом и дифференциалом повышенного трения (eLSD). Семь режимов вождения помогут справиться с любыми дорожными условиями, включая сложные и высокие участки дороги.

Jetour T2
Jetour T2

У Jetour T2 матричные фары спереди, а сзади — светодиодные фонари, интерьер салона отделан качественными материалами с применением кожи и алькантары. Установлены два дисплея и консоль с шайбой выбора режимов движения, для комфорта водителя и пассажиров —многофункциональный руль, эргономичные сиденья, двухзонный климат-контроль и атмосферная светодиодная подсветка. Панорамная крыша усиливает ощущение простора в салоне.

Также есть цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма и интеллектуальное голосовое управление. Впервые в модельном ряду Jetour в России автомобиль получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto. На выбор покупателей — три цвета интерьера на выбор: черный с красными элементами, зеленый с оранжевыми элементами и коричневый.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: autostat.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Jetour
Количество просмотров 1
25.01.2024
Фото:Jetour
Поделиться:
Оцените материал:
0