Взгляните на новый полноприводный кроссовер – он уже едет в РФ!
Анонсированный на недавней презентации кроссовера X70 Plus брутальный Jetour T2 появится в России уже в начале 2024 года. Об этом источник пишет со ссылкой на заместителя гендиректора Jetour Motor Rus Михаила Роткина. Сообщается, что дилеры уже готовятся к получению новой модели.
По собственным данным источника, предназначенные для сертификации модели первые два экземпляра Jetour T2 уже прибыли в Россию и прошли таможенные процедуры.
При всем изобилии новой китайской техники Jetour T2 можно считать интересной новинкой. Дизайн – в модном «квадратичном» ключе, отсылающем к джипам прежних времен. На этом поле у нас уже играют такие сильные игроки, как Haval Dargo и Tank 300. Не будем забывать и про BAIC BJ40 калининградской сборки.
Под стать внешности – наличие полного привода, что должно порадовать российскую аудиторию. А вот с двигателем пока имеют место неясности: по предварительным данным, у сертификационных машин под капотом стоит 1.5 турбо на 170 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом.
В Китае этот мотор форсирован до 184 л.с., но идет только с переднеприводными модификациями. Для полного привода в гамме есть 2.0 турбо на 254 л.с., но в РФ таких машин пока не замечено... В любом случае, остается ждать официальной информации, и, главное, объявления цен на новинку.
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Источник: Китайские автомобили
Фото: Jetour
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