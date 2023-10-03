Взгляните на новый полноприводный кроссовер – он уже едет в РФ!

Модель Jetour T2 пополнит модельную линейку марки в России в 2024 году

Анонсированный на недавней презентации кроссовера X70 Plus брутальный Jetour T2 появится в России уже в начале 2024 года. Об этом источник пишет со ссылкой на заместителя гендиректора Jetour Motor Rus Михаила Роткина. Сообщается, что дилеры уже готовятся к получению новой модели.

Внешность Jetour T2 – в духе нынешних тенденций, заданных еще новым Ford Bronco

По собственным данным источника, предназначенные для сертификации модели первые два экземпляра Jetour T2 уже прибыли в Россию и прошли таможенные процедуры.

У нас будут продавать полноприводные версии, но, судя по первым данным, с не самым мощным движком

При всем изобилии новой китайской техники Jetour T2 можно считать интересной новинкой. Дизайн – в модном «квадратичном» ключе, отсылающем к джипам прежних времен. На этом поле у нас уже играют такие сильные игроки, как Haval Dargo и Tank 300. Не будем забывать и про BAIC BJ40 калининградской сборки.

Интерьер полон брутальных черт – даже руль угловатый

Под стать внешности – наличие полного привода, что должно порадовать российскую аудиторию. А вот с двигателем пока имеют место неясности: по предварительным данным, у сертификационных машин под капотом стоит 1.5 турбо на 170 л.с. в паре с 7-ступенчатым роботом.

Выводя на рынок РФ бренд Jetour, компания Chery ввязывается в борьбу с Great Wall, у которой уже есть Haval Dargo и Tank 300

В Китае этот мотор форсирован до 184 л.с., но идет только с переднеприводными модификациями. Для полного привода в гамме есть 2.0 турбо на 254 л.с., но в РФ таких машин пока не замечено... В любом случае, остается ждать официальной информации, и, главное, объявления цен на новинку.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили

Фото: Jetour