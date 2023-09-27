В России презентовали кроссовер Jetour X70 Plus: названы цены и комплектации
В Москве состоялась презентация нового кроссовера Jetour X70 Plus. На российский рынок привезли действительно свежую модель: в Китае X70 Pro (такое название у модели на внутреннем рынке) представили в конце июля.
По габаритам новинка сопоставима с популярными в России Nissan X-Trail и Toyota RAV4. Его длина 4724 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2720 мм.
Переднеприводный кроссовер оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. и роботизированной коробкой передач 7DCT.
Стандартная комплектация Comfort, в которую включены полный зимний пакет, светодиодная оптика, электрорегулировки и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, кожаный салон, система кругового обзора и др., предлагается за 2 999,9 тыс. рублей.
Версия Luxury, дополненная адаптивными круиз-контролем, системой предотвращения столкновений, 3-зонным климат-контролем, встроенным видеорегистратором и др., оценивается в 3 299,9 тыс. рублей.
В России предлагается только пятиместная модификация, хотя размеры внедорожника предусматривают и семиместную компоновку сидений.
На следующий год Jetour готовит для российского рынка еще одну новинку – брутальный кроссовер Jetour T2.
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Источник: Jetour
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