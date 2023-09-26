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LiXiang L9В России стартовали продажи гибридных кроссоверов LiXiang: цена впечатляет
Люксовые кроссоверы LiXiang L7 и LiXiang L9...

В России стартовали продажи гибридных кроссоверов LiXiang: цена впечатляет

Люксовые кроссоверы LiXiang L7 и LiXiang L9 появились у дилеров по цене от 8,5 млн рублей

Дилер «Автодом» объявил о начале продаж в России новых китайских автомобилей марки LiXiang. Гибридные кроссоверы L7 и L9 уже поступили к дилерам.

«"Автодом" совместно с "Мб рус" расширяет портфель брендов: новые автомобили LiXiang в наличии в дилерских центрах "Автодом" в Москве и Санкт-Петербурге. Модельный ряд пополнился гибридными кроссоверами LiXiang L7 и LiXiang L9», - говорится в сообщении компании.
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
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Li Auto L7 рассчитан на пять пассажиров. Российскому потребителю он доступен в трех вариантах исполнения: Air, Pro и Max. Запас хода полностью заправленного и заряженного кроссовера составляет 1,3 тыс. км, а разгон до 100 км/ч автомобиль набирает за 5,3 сек. Мощность вседорожника – 449 л.с. Стоимость Li Auto L7 начинается от 8,5 млн рублей.

Li Auto L9 вмещает шесть пассажиров, оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 449 л. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 5,3 сек. В гибридном режиме L9 Max может преодолеть 1315 км. Стоимость автомобиля – от 12 млн рублей.

Цены LiXiang на сайте «Автодом»
Цены LiXiang на сайте «Автодом»

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Источник, фото: пресс-служба ГК «Автодом»

LiXiang L9
LiXiang L9
LiXiang L9
Цены LiXiang на сайте «Автодом»

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