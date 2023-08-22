Неожиданно: Niva Legend снова оказалась на пике мировой автомобильной моды

Американцы признали Ниву Легенд одним из самых модных внедорожников в мире

Интересную тенденцию в своей новой публикации на американском сайте Motor1 подметил журналист Хуан Фелипе Муньос. Мировые продажи полноприводных машин сегмента SUV, в целом, идут здорово, увеличиваясь год от года, но темпы этого роста замедляются. Не желая допустить спада, мировые производители идут на стимуляцию. И похоже, что один из методов – это «игра в старину».

Ретро всегда возвращается (вспомним New Beetle, нынешние Mini, Fiat 500), и теперь стиль «мутировал» в создание «квадратных проходимцев». Причем подходы просматриваются разные. Первый заключается в воскрешении какой-то «культовой» модели – таким образом Ford запустил Bronco в стратосферу продаж. К этому же подходу относят обновление действующей иконы-старожила, вроде Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class.

Второй подход – создать нечто новое, но напоминающее классику: модели BAIC и Tank, Haval Cool Dog, Jeep Renegade, Rivian R1S. Но есть и третий – просто выпускать старый внедорожник, почти не внося изменений! Оказывается, это работает.

Кстати, Нива оказалась в интересной компании: помимо закономерного УАЗ Хантер, тут оказались Mahindra Scorpio, Force Gurkha, Haval H9 и все молодящийся Land Cruiser 70... Все три подхода так или иначе работают: с 2021 года объем продаж «квадратных» всех мастей, от Нивы до Rivian, увеличился на 5%.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

Фото: Motor1, АВТОВАЗ