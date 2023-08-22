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Неожиданно: Niva Legend снова оказалась на пике мировой автомобильной моды

Американцы признали Ниву Легенд одним из самых модных внедорожников в мире

Интересную тенденцию в своей новой публикации на американском сайте Motor1 подметил журналист Хуан Фелипе Муньос. Мировые продажи полноприводных машин сегмента SUV, в целом, идут здорово, увеличиваясь год от года, но темпы этого роста замедляются. Не желая допустить спада, мировые производители идут на стимуляцию. И похоже, что один из методов – это «игра в старину».

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Ретро всегда возвращается (вспомним New Beetle, нынешние Mini, Fiat 500), и теперь стиль «мутировал» в создание «квадратных проходимцев». Причем подходы просматриваются разные. Первый заключается в воскрешении какой-то «культовой» модели – таким образом Ford запустил Bronco в стратосферу продаж. К этому же подходу относят обновление действующей иконы-старожила, вроде Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G-Class.

Второй подход – создать нечто новое, но напоминающее классику: модели BAIC и Tank, Haval Cool Dog, Jeep Renegade, Rivian R1S. Но есть и третий – просто выпускать старый внедорожник, почти не внося изменений! Оказывается, это работает.

Кстати, Нива оказалась в интересной компании: помимо закономерного УАЗ Хантер, тут оказались Mahindra Scorpio, Force Gurkha, Haval H9 и все молодящийся Land Cruiser 70... Все три подхода так или иначе работают: с 2021 года объем продаж «квадратных» всех мастей, от Нивы до Rivian, увеличился на 5%.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Motor1

Фото: Motor1, АВТОВАЗ

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+15