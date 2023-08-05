Toyota обновила Land Cruiser 70

Компания Toyota представила обновлённый классический Land Cruiser 70. Изменений немного, но они существенные

Главным нововведением является новый турбодизельный мотор 1GD-FTV. Этот мощный двигатель развивает 204 л. с. и имеет крутящий момент 500 Н·м.

Внешне также заметны изменения. Внедорожник получил круглые фары и переработанные задние фонари. В салон установили более современный руль и новый рычаг автоматической коробки передач.

Примечательно, что обновленный Land Cruiser 70 вернется на домашний рынок. Японские поклонники этой модели смогут насладиться всеми новыми функциями и улучшениями, которые Toyota предложила в этой версии.

Источник: Телеграм канал «Автопоток»

Фото: Toyota