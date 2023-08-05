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Toyota обновила Land Cruiser 70

Компания Toyota представила обновлённый классический Land Cruiser 70. Изменений немного, но они существенные

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Главным нововведением является новый турбодизельный мотор 1GD-FTV. Этот мощный двигатель развивает 204 л. с. и имеет крутящий момент 500 Н·м.


Внешне также заметны изменения. Внедорожник получил круглые фары и переработанные задние фонари. В салон установили более современный руль и новый рычаг автоматической коробки передач.


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Примечательно, что обновленный Land Cruiser 70 вернется на домашний рынок. Японские поклонники этой модели смогут насладиться всеми новыми функциями и улучшениями, которые Toyota предложила в этой версии.

Источник: Телеграм канал «Автопоток»

Фото: Toyota

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-10