#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию
26 января
Черная полоса Tesla: американцы проведут еще одну отзывную кампанию
Tesla отзовет 200 тысяч авто 2023 года из-за...
Автомобиль Saina от иранского бренда SAIPA может стать самым доступным на рынке России
26 января
Автомобиль Saina от иранского бренда SAIPA может стать самым доступным на рынке России
Представитель дистрибьютора SAIPA рассказал о...
Если замерзают окна в салоне авто, следуйте этим правилам
26 января
Если замерзают окна в салоне авто, следуйте этим правилам
Автоэксперт назвал рабочий лайфхак от...

Простой, надежный и стильный кроссовер на вторичке — только не берите с вариатором

«За рулем» не стал скрывать, какой Kia Seltos с пробегом покупать не стоит

Отзывы о Kia Seltos, в основном, позитивные. Владельцам нравятся дизайн, просторный салон, оснащенность, работа подвески и тормозов, экономичный расход топлива. Большинство машин снабжены полным набором теплых опций. Даже в простых комплектациях Seltos до сих пор выглядит вполне стильно.

Но есть у этого автомобиля и минусы, которые подметил эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

У корейского кроссовера три двигателя (1.6, 1.6 турбо и 2 литра) и четыре коробки: механика, классический автомат, вариатор и робот.

Самый удобный для езды силовой агрегат – 2-литровый атмосферник (150 л.с.), который работает в паре с вариатором. С таким мотором и коробкой Seltos отлично ускоряется и радует низким расходом топлива. Обойдется четырехлетний автомобиль на вторичке где-то в 2,5 млн рублей. И все, казалось бы, хорошо…

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Однако вариатор очень чувствителен к условиям эксплуатации. Его гидротрансформатор меньше, чем у схожего вариатора Jatco JF016, который встречается на Renault с турбомотором 1.3.

Поэтому он плохо переносит езду по бездорожью, заезды на бордюры и частые пробуксовки. Защита от повышенной нагрузки и перегрева, когда электроника переводит коробку в сервисный режим, полностью не спасает. Преждевременный износ конусов и ремня при неаккуратной езде может случиться уже на пробеге 100 тысяч км.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Надежный 7-местный кроссовер за 1,5 млн – его лучше брать с бензиновым мотором

Поэтому эксперт рекомендует брать Seltos в такой версии только для щадящей езды по городу. Если же вы намереваетесь часто съезжать с асфальта, пусть даже на проселок, лучше присмотреться к более надежной версии с атмосферником 1,6 л, которому полагаются и более выносливые коробки: механика или 6-диапазонный автомат. Такой автомобиль можно найти в диапазоне от 2 млн до 2,3 млн рублей, правда, с МКП его придется еще поискать. Но, кстати, у корейцев классический автомат по надежности не уступает механике.

А вот вариант с турбодвигателем 1,6, который агрегатируется преселективным роботом, наш эксперт также, как 2.0 с вариатором, брать не советует – эта «пара» тоже довольно капризна.

Еще о трех популярных кроссоверах российского рынка, у которых есть неудачные версии, читайте в материале «За рулем».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
26.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Seltos

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв