Простой, надежный и стильный кроссовер на вторичке — только не берите с вариатором

«За рулем» не стал скрывать, какой Kia Seltos с пробегом покупать не стоит

Отзывы о Kia Seltos, в основном, позитивные. Владельцам нравятся дизайн, просторный салон, оснащенность, работа подвески и тормозов, экономичный расход топлива. Большинство машин снабжены полным набором теплых опций. Даже в простых комплектациях Seltos до сих пор выглядит вполне стильно.

Но есть у этого автомобиля и минусы, которые подметил эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

У корейского кроссовера три двигателя (1.6, 1.6 турбо и 2 литра) и четыре коробки: механика, классический автомат, вариатор и робот.

Самый удобный для езды силовой агрегат – 2-литровый атмосферник (150 л.с.), который работает в паре с вариатором. С таким мотором и коробкой Seltos отлично ускоряется и радует низким расходом топлива. Обойдется четырехлетний автомобиль на вторичке где-то в 2,5 млн рублей. И все, казалось бы, хорошо…

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Однако вариатор очень чувствителен к условиям эксплуатации. Его гидротрансформатор меньше, чем у схожего вариатора Jatco JF016, который встречается на Renault с турбомотором 1.3.

Поэтому он плохо переносит езду по бездорожью, заезды на бордюры и частые пробуксовки. Защита от повышенной нагрузки и перегрева, когда электроника переводит коробку в сервисный режим, полностью не спасает. Преждевременный износ конусов и ремня при неаккуратной езде может случиться уже на пробеге 100 тысяч км.

Поэтому эксперт рекомендует брать Seltos в такой версии только для щадящей езды по городу. Если же вы намереваетесь часто съезжать с асфальта, пусть даже на проселок, лучше присмотреться к более надежной версии с атмосферником 1,6 л, которому полагаются и более выносливые коробки: механика или 6-диапазонный автомат. Такой автомобиль можно найти в диапазоне от 2 млн до 2,3 млн рублей, правда, с МКП его придется еще поискать. Но, кстати, у корейцев классический автомат по надежности не уступает механике.

А вот вариант с турбодвигателем 1,6, который агрегатируется преселективным роботом, наш эксперт также, как 2.0 с вариатором, брать не советует – эта «пара» тоже довольно капризна.

Еще о трех популярных кроссоверах российского рынка, у которых есть неудачные версии, читайте в материале «За рулем».