В России создадут новый УАЗ — ответ пикапу Jeep Gladiator

Компания из Екатеринбурга выпустит аналог Jeep Gladiator на базе УАЗ Hunter

Тюнинг-ателье MetalHeartGarage из Екатеринбурга разрабатывает оригинальный пикап на базе УАЗа Хантер. Машина получит полноразмерную двухрядную кабину – доступ в заднюю часть салона будет осуществляться через отдельные двери. В некоторых СМИ называют проект российской альтернативой Джипу Gladiator – пикапу с повышенными внедорожными характеристиками на базе Wrangler.

Перспективный пикап на базе УАЗ Хантер от MetalHeartGarage

Судя по опубликованному рендеру, российский автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, внедорожные колеса, расширители колесных арок, стальные дуги-усилители позади пассажирского отсека. По бокам капота можно заметить надписи «469» – это отсылка к советскому индексу модели УАЗ Hunter. Какие-либо характеристики внедорожника пока не разглашаются.

Jeep Gladiator

«Строим такой пикап. Принимаем заказы», – гласит пост с приложенной иллюстрацией в официальном сообществе компании.

Главным профилем работ ателье MetalHeartGarage является постройка рестомодов на базе отечественных моделей, преимущественно марки ГАЗ. Известны проекты компании по автомобилям ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-М-20 Победа, ГАЗ-М1. Машины строятся по индивидуальным заказам и комплектуются мощными силовыми агрегатами.

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Источник: MetalHeartGarage, Автопоток