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Перспективный пикап на базе УАЗ Хантер от MetalHeartGarage
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В России создадут новый УАЗ — ответ пикапу Jeep Gladiator

Компания из Екатеринбурга выпустит аналог Jeep Gladiator на базе УАЗ Hunter

Тюнинг-ателье MetalHeartGarage из Екатеринбурга разрабатывает оригинальный пикап на базе УАЗа Хантер. Машина получит полноразмерную двухрядную кабину – доступ в заднюю часть салона будет осуществляться через отдельные двери. В некоторых СМИ называют проект российской альтернативой Джипу Gladiator – пикапу с повышенными внедорожными характеристиками на базе Wrangler.

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Перспективный пикап на базе УАЗ Хантер от MetalHeartGarage
Перспективный пикап на базе УАЗ Хантер от MetalHeartGarage

Судя по опубликованному рендеру, российский автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, внедорожные колеса, расширители колесных арок, стальные дуги-усилители позади пассажирского отсека. По бокам капота можно заметить надписи «469» – это отсылка к советскому индексу модели УАЗ Hunter. Какие-либо характеристики внедорожника пока не разглашаются.

Jeep Gladiator
Jeep Gladiator
«Строим такой пикап. Принимаем заказы», – гласит пост с приложенной иллюстрацией в официальном сообществе компании.

Главным профилем работ ателье MetalHeartGarage является постройка рестомодов на базе отечественных моделей, преимущественно марки ГАЗ. Известны проекты компании по автомобилям ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-М-20 Победа, ГАЗ-М1. Машины строятся по индивидуальным заказам и комплектуются мощными силовыми агрегатами.

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Источник: MetalHeartGarage, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:MetalHeartGarage, Jeep
Количество просмотров 2
26.01.2024
Фото:MetalHeartGarage, Jeep
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

+3