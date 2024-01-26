В России создадут новый УАЗ — ответ пикапу Jeep Gladiator
Тюнинг-ателье MetalHeartGarage из Екатеринбурга разрабатывает оригинальный пикап на базе УАЗа Хантер. Машина получит полноразмерную двухрядную кабину – доступ в заднюю часть салона будет осуществляться через отдельные двери. В некоторых СМИ называют проект российской альтернативой Джипу Gladiator – пикапу с повышенными внедорожными характеристиками на базе Wrangler.
Судя по опубликованному рендеру, российский автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, внедорожные колеса, расширители колесных арок, стальные дуги-усилители позади пассажирского отсека. По бокам капота можно заметить надписи «469» – это отсылка к советскому индексу модели УАЗ Hunter. Какие-либо характеристики внедорожника пока не разглашаются.
«Строим такой пикап. Принимаем заказы», – гласит пост с приложенной иллюстрацией в официальном сообществе компании.
Главным профилем работ ателье MetalHeartGarage является постройка рестомодов на базе отечественных моделей, преимущественно марки ГАЗ. Известны проекты компании по автомобилям ГАЗ-24 Волга, ГАЗ-М-20 Победа, ГАЗ-М1. Машины строятся по индивидуальным заказам и комплектуются мощными силовыми агрегатами.
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Источник: MetalHeartGarage, Автопоток
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
дорогой при покупке
нет