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Заглянули к дилеру АВТОВАЗа: сколько реально стоят Лады прямо сейчас?

Главный редактор «За рулем» проверил цены автомобилей Lada на дилерские накрутки

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил один из официальных автосалонов Lada в Москве и ознакомился с прайс-листами, выставленными конкретным дилерским центром. Результаты визита Кадаков опубликовал в своем телеграм-канале.

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«Заехал к ближайшему дилеру Лады. Из позитивного: автомобили есть, явных накруток на допы нет», – выяснил Максим Кадаков.

Ряд позиций, которые часть дилеров имели склонность выставлять «допами», главный редактор проверил отдельно. Так, выяснилось, что у представленных в автосалоне автомобилей коврики идут в комплекте и доплачивать за них не нужно.

На некоторые машины даже установлены газовые упоры капота, пишет Кадаков. Но при этом отмечает, что «цены вниз пока не пошли», и приводит примерный расклад по машинам в наличии:

  • Гранта Лифтбек Classic, 90 л.с. – 888 800 рублей
  • Гранта Drive Active Comfort, 106 л.с. – 1 252 800
  • Веста 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. – 1 672 000
  • Веста SW 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. – 1 815 800
  • Веста Спортлайн седан, 118 л.с. – 2 234 800
  • Нива Legend Luxe, 83 л.с. – 1 014 800
  • Нива Travel Classic, 80 л.с. – 1 234 800
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: ТГ-канал Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
26.01.2024
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