Заглянули к дилеру АВТОВАЗа: сколько реально стоят Лады прямо сейчас?
Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков посетил один из официальных автосалонов Lada в Москве и ознакомился с прайс-листами, выставленными конкретным дилерским центром. Результаты визита Кадаков опубликовал в своем телеграм-канале.
«Заехал к ближайшему дилеру Лады. Из позитивного: автомобили есть, явных накруток на допы нет», – выяснил Максим Кадаков.
Ряд позиций, которые часть дилеров имели склонность выставлять «допами», главный редактор проверил отдельно. Так, выяснилось, что у представленных в автосалоне автомобилей коврики идут в комплекте и доплачивать за них не нужно.
На некоторые машины даже установлены газовые упоры капота, пишет Кадаков. Но при этом отмечает, что «цены вниз пока не пошли», и приводит примерный расклад по машинам в наличии:
- Гранта Лифтбек Classic, 90 л.с. – 888 800 рублей
- Гранта Drive Active Comfort, 106 л.с. – 1 252 800
- Веста 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. – 1 672 000
- Веста SW 1.6 16V Enjoy, 106 л.с. – 1 815 800
- Веста Спортлайн седан, 118 л.с. – 2 234 800
- Нива Legend Luxe, 83 л.с. – 1 014 800
- Нива Travel Classic, 80 л.с. – 1 234 800
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Источник: ТГ-канал Максим Кадаков
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