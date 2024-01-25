Расход топлива у этого седана — всего 4 л на 100 км. Рассказываем о марке и стоимости

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На рынке России нашли в продаже седан Nissan Sylphy по цене от 3,4 млн рублей

На фоне отсутствия на авторынке России седанов C-класса типа Toyota Corolla и Kia Cerato, в нашу страну завезли их аналог – Nissan Sylphy. По крайней мере, как минимум три таких автомобиля есть у дилера в Перми по цене от 3,43 до 3,65 млн рублей.

Особенностью Sylphy является гибридная силовая установка. Атмосферный двигатель объемом 1,2 л и мощностью 72 л.с.не имеет связи с колесами – в движение седан приводит электродвигатель мощностью 136 л.с., размещенный на передней оси. Средний расход топлива составляет всего 4,1 л/100 км.

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Бензоэлектрические версии Sylphy отличаются от ДВС оригинальной решеткой радиатора, новыми задними фонарями и салоном, широкоформатным сенсорным дисплеем и компактным джойстиком управления трансмиссией на центральном тоннеле.

Седаны, имеющиеся в наличии в Перми, представлены в двух комплектациях: Pro стоимостью 3,43 млн рублей и Ultra за 3,65 млн рублей. У более дешевого варианта заявлены система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, порты USB и USB Type-C в салоне.

Также есть атмосферная подсветка, задние парктроники, адаптивные фары с датчиком света, двухпозиционная регулировка передних сидений, встроенный видеорегистратор, панорамный люк в крыше, адаптивный круиз-контроль и несколько систем активной безопасности, включая системы удержания в полосе, контроля усталости водителя и предупреждения о риске лобового ДТП. У более дорогой версии Ultra помимо всего перечисленного есть камера кругового обзора, передние парктроники и премиальная аудиосистема Bose.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / ASphotofamily и Wikimedia
Количество просмотров 2
25.01.2024
Фото:freepik / ASphotofamily и Wikimedia
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