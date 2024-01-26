Что будет, если удалить этот элемент выхлопной системы. Все последствия — негативные

Водителям объяснили вред от удаления катализатора из автомобиля

К предложениям удалить катализатор нужно относиться с опаской, потому что это чревато негативными последствиями. Об этом «Российской газете» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Удалять этот элемент выхлопной системы автомобиля нежелательно, потому что он преобразовывает опасные выхлопные газы в менее вредные. Бесплатное удаление катализатора предлагают, как правило, небольшие автосервисы. Катализатор содержит некоторое количество драгоценных металлов, которые можно отделить, в этом выгода для сервисов, объясняет Стрельбицкий.

Стоит также помнить, что такая процедура будет расценена как внесение изменений в конструкцию автомобиля, которое в принципе опасно.

«Во-первых, во многих странах это незаконно, так как отсутствие данной детали негативно влияет на окружающую среду, приводит к увеличению загрязнения воздуха вредными выбросами. Сам автовладелец рискует получить многочисленные штрафы за езду на таком автомобиле, а также столкнуться с трудностями при прохождении техосмотров», — перечисляет собеседник издания.

Во-вторых, даже если после удаления катализатора будет установлен пламегаситель, при езде все равно будет более громкий и неприятный звук выхлопа. Другие участники движения относятся к этому негативно, и ни о каком комфорте при управлении автомобилем уже не будет речи.

Нужно обязательно проконсультироваться у квалифицированных специалистов автосервиса в случае возникновения различных вопросов в части технического обслуживания и ремонта автомобиля, резюмировал Стрельбицкий.

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Источник: rg.ru