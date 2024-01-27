Эксперт поделился опытом, как быстрее протопить салон автомобиля

«За рулем» рассказал, когда можно начинать движение после ночной стоянки в мороз

Использование «теплых» опций, таких как обогрев сидений и ветрового стекла, помогает не только создать комфорт в салоне, но и ускорить прогрев двигателя. Это происходит за счет дополнительной нагрузки на генератор, который активно работает, ускоряя прогрев мотора, напоминает эксперт «За рулем» Алексей Ревин.

Что сначала?

Подойдя к заметенному снегом автомобилю, рекомендуется сначала очистить щель между водительской дверью и кузовом, чтобы избежать попадания снега на сиденье. Затем запустить двигатель, включить отопитель и пустить поток воздуха на ветровое стекло с максимальной температурой. При этом опасаться классических зимних трещин стекла не стоит.

Ведь ветровое стекло будет прогреваться достаточно медленно вместе с двигателем. И только если у вас автомобиль со встроенным в печку электрообогревателем, не следует выбирать на блоке управления максимальную температуру.

В случае, если на автомобиле есть электрообогрев стекла, включите его на полную мощность.

Комментарий специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

- Главное, заклинаю вас, не начинайте движение с полуочищенным стеклом. Особенно в солнечную погоду, когда наледь на стекле играет тысячами мелких «алмазиков», буквально ослепляя водителя. Словом, очищайте стекло скребком, специальными аэрозольными размораживателями, принесенной из дому теплой «незамерзайкой». Но с места с непрозрачным стеклом — ни-ни. Дожидаемся полной очистки ветрового стекла (в это время сметаем снег с машины) и только после этого начинаем движение.

Эксперт также рекомендует направить часть подогретого воздуха вниз, чтобы просушить коврики автомобиля. Так вы избежите запотевания стекол, и неприятной влажности в салоне.

Если вы припаркованы во дворе жилого дома, лишний раз дымить не стоит. Следует потихоньку начать движение, на самой малой скорости. И двигатель прогреется быстрее, и тепло в салон поступит раньше.

Есть и другие нюансы зимнего прогрева, подробнее о них в материале «За рулем».