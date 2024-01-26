Прогреваетесь по утрам? Прочтите, чтобы не запороть мотор!

Эксперт «За рулем» нашел нетривиальную причину дольше прогревать двигатель

Все понимают, что двигатель после ночного мороза нужно прогреть, но сколько времени уделить этому процессу? Инструкцию по безошибочному определению времени прогрева дал эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Если вкратце, все сводится к тому, чтобы обратить внимание на несколько факторов. И один из них – это четко понять, что находится под колесами вашей машины...

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Весь двор завален снегом, вы вечером заскочили с разгона на заваленное снегом парковочное место. А утром еще проехал трактор и нагреб вал снега за машиной. В такой ситуации нужно прогревать двигатель возможно дольше, так как от него понадобится большая отдача, чтобы вырваться из снежного плена.

Если место парковки и выезд из двора хорошо очищены от снега, двигателю не требуется большой отдачи, поэтому долго его не нужно прогревать. Потихоньку трогайтесь с места и черепашьим ходом выезжайте из двора.

Есть и другие нюансы, которые помогут вам вполне удостовериться в том, что вы не нанесете двигателю вреда в результате слишком раннего старта. Читайте в новом материале «За рулем»!