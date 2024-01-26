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Завод Bridgestone в России переименуют

Завод Bridgestone в Ульяновске перезапустят под новым брендом в 2024 году

Шинный завод, прежде принадлежавший Bridgestone, теперь находится во владении у нового собственника – компании S8 Capital, которая планирует возобновить производство к концу текущего года. В настоящее время ведется поиск новых поставщиков сырья.

Поскольку бренд не передан новому владельцу, произойдут изменения в дизайне протектора шин, это требует использования другой оснастки. В ближайшее время завод претерпит процесс ребрендинга, а также пуско-наладки оборудования.

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Юридическое лицо сохранится, не планируется превращение завода в филиал других предприятий. Также сохранится коллектив. В рамках одобренной правительственной комиссией сделки будут сохранены все условия трудовых договоров, включая заработную плату и социальный пакет сотрудников, что подтвердил зампред правительства Ульяновской области Сергей Васин.

Завод Bridgestone в Ульяновске открыли в 2017 году, свою работу он приостановил в марте 2022 года. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск до 2,4 млн покрышек в год. По словам чрезвычайного посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки, предприятие должно было стать символом сотрудничества между странами.

Его покупка сделала холдинг S8 Capital вторым по величине производителем шин в России.

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Источник: НТА-Приволжье

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За РулемАлексеева Елена
Фото:ТАСС/Сандимиров Дмитрий
Количество просмотров 1
26.01.2024
Фото:ТАСС/Сандимиров Дмитрий
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