Дисконт на автомобили в январе стал возможен благодаря производителям — эксперт

Эксперт Тюктеев рассказал, как долго на авторынке России продержатся скидки

На авторынке России, наконец-то, стали дешеветь автомобили, но эксперты отрасли убеждены, что это временное явление. Дисконт объясняется тем, что у дилеров на складах скопились излишки машин, поэтому, как только все будет распродано, скидки прекратятся. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что сейчас объемы на складах превышают двухмесячный темп продаж.

«А нормой является запас на полтора месяца. Излишки создают возможность предоставления скидок или предложений для конечных покупателей», — объясняет эксперт.

Тюктеев уточнил, что в январе некоторые производители увеличили отчисления дилерам, за счет которых и стал возможен дисконт.

По мнению гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, дилеры могут даже «пускаться в распродажи, несмотря на убытки». Излишки дают возможность предоставить скидки конечным покупателям. Также причиной скидок он называет снижение потребительского спроса.

«Повышение ключевой ставки ЦБ в октябре ожидаемо привело к охлаждению спроса. В ответ были запущены акции и скидки, направленные на поддержание интереса к покупке», — объясняет гендиректор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич.

Причем цены на автомобили снижаются не только у официальных дилеров, но и на ввезенные по схеме параллельного импорта, хотя не на все. Тюктеев уточняет, что машины по параллельному импорту дешевеют только по незначительному ряду позиций, которые завезли частные лица, на фоне конкуренции между ними цены на какие-то модели снижаются, констатирует Тюктеев.

Поддержка со стороны производителей продлится еще не больше месяца, поэтому автосалоны будут предлагать скидки в этот период, но потом цены вернутся к прежним значениям, подытожил Тюктеев.

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Источник: kp.ru