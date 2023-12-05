Ждете скидок? Дилеры готовы продать машины сезона 2023 года с большим дисконтом

Автоэксперт рассказал, на какие автомобили дилеры готовят скидки к Новому году

Новогодних скидок на автомобили из эконом-сегмента не стоит ждать, потому что они в дефиците, а вот по среднему и премиальному классу ожидается большой дисконт. Таким мнением с АиФ поделился вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

В конце прошлого года дилеры сослались на небольшой ассортимент новых автомобилей и решили не объявлять скидки. Подщеколдин подчеркивает, что ситуация в этом году изменилась, автомобили на рынке есть, но исчезли новые машины по цене 1,5-2 млн рублей.

«Популярные Kia Rio, Hyundai Solaris, Reno Logan, Lada XRAY с автоматической коробкой передач сильно прибавили в цене. Доступной альтернативы им нет. Большинство россиян, которые рассчитывают взять машину за 1,6-1,7 млн, покупают авто с пробегом не потому, что мечтают взять вариант «б/у». Им просто денег на новую не хватает», — констатирует собеседник издания.

Рассуждая о возможных преференциях для клиентов от дилеров перед Новым годом, Подщеколдин выразил мнение, что по среднему и премиум-сегменту ожидаются ощутимые скидки.

«В этом году из Китая привезли свыше 600 тысяч авто, хотя обычно цифра была не более 500 тыс. Есть некоторый переизбыток, поэтому отдельные бренды уже дают скидку 5-10%. Дисконт предлагают дилеры и производители, потому что не желают оставаться с автоскладом сезона-2023 на следующий год», — объясняет эксперт.

Обеспеченные покупатели могут себе позволить приобрести дорогостоящую иномарку из Китая с хорошей скидкой в декабре и январе. Тем более что маркировка «Сделано в Китае» уже никого не пугает, потому что пришло осознание, что эта страна является промышленным гигантом мирового уровня, подытожил Подщеколдин.

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Источник: aif.ru