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Началось: производитель из Китая объявил рекордные скидки на автомобили в декабре
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Началось: производитель из Китая объявил рекордные скидки на автомобили в декабре

Changan обещает до 220 тысяч рублей скидок в рамках программы «Щедрый декабрь»

В преддверии новогодних праздников автопроизводители предлагают потребителям различные акции и скидки, чтобы привлечь их внимание к своей продукции. Китайский бренд Changan в стремлении стать еще ближе к потенциальным клиентам тоже решил запустить специальные программы для покупки нового автомобиля.

Компания усиливает программу субсидирования кредитов на фоне прогнозов экспертного сообщества об ухудшении условий кредитования. Речь идет о том, что в случае покупки в декабре кроссовера CS55 Plus с оформлением автокредита на три года с первоначальным взносом 60% полная стоимость кредита составит менее 1% в год. При этом страховые продукты не будут обязательным условием при оформлении сделки.

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Покупателям, которые не захотят оформлять автокредит, Changan предлагает прямые скидки, сумма которых в зависимости от выбранной модели варьируется от 30 до 100 тысяч рублей. А те, кто сдаст свой старый автомобиль в trade-in, получат дополнительную выгоду до 120 тысяч рублей. Но самое главное — она будет суммироваться со всеми остальными преференциями.

Таким образом, суммарная экономия при покупке кроссовера CS35 Plus составит до 220 тысяч рублей, кроссовера комфорт-класса CS55 Plus, купе-кроссовера UNI-K и флагманского CS95 — до 200 тысяч рублей. Если покупатель приобретает седан D-класса Eado Plus, выгода составит порядка 140 тысяч рублей, Alsvin — 110 000 рублей, лифтбека UNI-V — 100 тысяч рублей. Также производитель из Китая предоставляет гарантию на автомобили сроком 5 лет или 150 тысяч км пробега.

Компания Changan ежегодно выпускает более 2 млн легковых автомобилей, активно укрепляя свои позиции на международном рынке.

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Источник: пресс-служба компании Changan

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемChangan
Фото:За РулемChangan
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