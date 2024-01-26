Кросс-хэтч Quik и седан Saina из Ирана едут в Россию — они стали еще дешевле!

Автомобили иранского бренда SAIPA подешевели в России до старта продаж

Иранский автопроизводитель SAIPA перед стартом продаж в России решил пересмотреть цены на свои автомобили. Об этом рассказал представитель официального дистрибьютора компании «Лаки Кэренси».

Для российского рынка бренд приготовил две модели, в частности состоится дебют кросс-хэтча Quik с бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 87 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой коробкой передач или вариатором. Еще в августе на открытии дилерского центра озвучивалась цена автомобиля в 1,5–1,6 млн руб. Как она изменится после объявленного снижения — пока нет информации.

SAIPA Quik

Вторым автомобилем из Ирана для россиян станет седан Saina, он построен на той же платформе, что и Quik. Силовая установка такая же, как и у кросс-хэтча, автомобиль можно купить с МКП и вариатором. Saina будет самой доступной моделью SAIPA в РФ, заверяют в компании. В августе цена седана составляла 1,22 млн рублей, теперь она станет ниже.

SAIPA Saina

У руководства иранского бренда были планы привезти на авторынок РФ и седан Shahin, построенный на платформе Toyota B. Но дистрибьютер назвал проблемой «слишком высокую стоимость автомобиля». В августе за вариант с МКП назначили цену в 2,05 млн руб. Доедет ли седан до России — пока неизвестно. Представитель компании «Лаки Кэренси» уточнил, что в настоящее время заказана партия из 1000 иранских автомобилей, сейчас решается вопрос с логистикой.

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Источник: autonews.ru