«Арт-Финанс» выкупил у Hyundai российские активы — теперь завод получит новое название

Официально: «Арт-Финанс» закрыл сделку по покупке завода Hyundai в Петербурге

Российская компания «Арт-Финанс» закрыла сделку по приобретению завода Hyundai в Петербурге, доля компании в уставном капитале «Хендэ мотор мануфактуринг рус» составляет 100%. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«"Арт-финанс", материнская компания ООО "АГР", сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей ООО "Хендэ мотор мануфактуринг рус". Процедура приобретения активов предприятия завершена 24 января 2024 года. Все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в самое ближайшее время», — отмечается в сообщении.

Согласно условиям сделки, в актив перешли две производственные площадки в Петербурге — завод в промышленной зоне Каменка и завод в промышленной зоне Шушары.

Информацию о сделке ТАСС подтвердил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик. «Сделка завершена. Проходит регистрацию», уточнил он.

Также в сообщении АГР отмечается, что сделка одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также Федеральной антимонопольной службойа.

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Источник: tass.ru